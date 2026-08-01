Estos son los datos personales que tu auto puede conocer

El teléfono no es el único dispositivo que conoce tus movimientos. El auto que conduces también puede estar acumulando información sobre tus hábitos, tus recorridos y hasta algunos aspectos personales que probablemente nunca imaginaste compartir con el fabricante.

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La razón está en la cantidad de tecnología que incorporan los vehículos actuales. Cámaras, micrófonos, sensores, sistemas de navegación y asistentes conectados permiten registrar desde una ruta habitual hasta determinadas interacciones que ocurren dentro del vehículo.

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Una investigación de la Fundación Mozilla puso el foco precisamente en ese problema. El análisis revisó las políticas de privacidad de 25 marcas y ninguna obtuvo una valoración positiva. Todas recibieron la etiqueta “Privacidad no incluida”, mientras Mozilla describió a los autos como “la peor categoría oficial de productos para la privacidad que hemos revisado”.

El asunto no se limita a saber qué emisora escuchó el conductor o cuál fue su destino más reciente. Algunos fabricantes contemplan la recopilación de información relacionada con salud, características biológicas, comportamiento e incluso aspectos íntimos de la vida de sus usuarios.

Tesla Model YL. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

GPS, cámaras y sensores que dejan huella

Cada interacción con un vehículo conectado puede generar información. Una orden mediante la voz, el uso de una pantalla táctil, una ruta introducida en el navegador o determinados movimientos al volante forman parte de la enorme cantidad de datos que pueden producir los sistemas electrónicos del vehículo.

Los sensores también pueden analizar al conductor. Dependiendo de la tecnología instalada, las cámaras pueden observar la posición de la cabeza y los ojos para identificar signos de fatiga. Otros sistemas pueden registrar información relacionada con la frecuencia cardíaca o diferentes características biométricas.

El historial de conducción también puede resultar revelador. Frenadas, aceleraciones, utilización del cinturón de seguridad y otros hábitos pueden quedar registrados junto con información como edad o género.

Incluso las preferencias de entretenimiento entran en esta ecuación. La música que escucha una persona y los lugares que visita habitualmente mediante el GPS pueden construir un perfil bastante detallado de sus rutinas.

Kombi de Volkswagen, conexión a WhatsApp. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

La información puede terminar fuera del auto

Uno de los puntos más delicados del estudio está relacionado con lo que ocurre después de recopilar los datos. Según Mozilla, el 84% de las marcas analizadas comparte información personal con proveedores de servicios, corredores de datos y otras empresas.

El 76% admite además la posibilidad de vender datos personales a terceros. Eso significa que la información generada durante la conducción puede tener un recorrido mucho más amplio que el que imagina el propietario.

Mozilla señaló a Nissan como el caso más preocupante dentro de su análisis. La política de privacidad de la compañía contempla información relacionada con salud, genética y actividad sexual, además de características, comportamientos y otras tendencias personales.

Otros fabricantes también aparecen mencionados. Volkswagen recopila determinados hábitos de conducción y los relaciona con datos personales para publicidad dirigida. Kia contempla información sobre la “vida sexual” de los usuarios y Mercedes-Benz comercializa vehículos con TikTok preinstalado en su sistema de infoentretenimiento.

La seguridad tampoco ofrece respuestas claras

El problema no termina en la cantidad de información recopilada. Mozilla también intentó conocer qué medidas utilizan los fabricantes para proteger esos datos y encontró dificultades para obtener respuestas.

La organización indicó que no pudo determinar si las marcas analizadas cifran la información personal almacenada dentro de los vehículos. Cuando pidió explicaciones sobre aspectos básicos de seguridad, buena parte de los fabricantes no respondió.

Mercedes-Benz, Honda y Ford ofrecieron algún tipo de respuesta, pero, según Mozilla, tampoco resolvieron completamente las preguntas relacionadas con la protección de los datos.

Interior del Hyundai IONIQ 3. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Para los conductores, esto deja una situación incómoda. Un vehículo conectado puede ofrecer comodidad y funciones muy útiles, pero también crea una enorme cantidad de información digital que debe ser protegida.

Cómo reducir la exposición de tus datos

Los propietarios no tienen por qué quedarse de brazos cruzados. Revisar las opciones de privacidad del sistema de infoentretenimiento y de las aplicaciones vinculadas al vehículo es un buen primer paso. Conviene limitar los permisos que no sean necesarios para utilizar determinadas funciones.

También resulta recomendable desactivar las conexiones que no se estén utilizando y mantener actualizado el software del auto y de las aplicaciones relacionadas. Las actualizaciones pueden incorporar correcciones importantes para evitar vulnerabilidades.

Antes de vender un vehículo, es importante realizar un restablecimiento de fábrica y borrar las cuentas vinculadas. Si se trata de un auto alquilado, conviene desconectar el teléfono al finalizar el uso y eliminar cualquier información personal que haya quedado almacenada.

También vale la pena pedir al taller que elimine los datos personales cuando se entregue el vehículo para mantenimiento. Un simple restablecimiento del sistema no necesariamente elimina toda la información.

La tendencia apunta a que esta situación será todavía más relevante. McKinsey estima que el 95% de los vehículos vendidos en todo el mundo estarán conectados para 2030. La comodidad de tener un auto cada vez más inteligente tendrá entonces una contraparte inevitable, saber exactamente qué información estamos entregando y quién puede terminar utilizándola.

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