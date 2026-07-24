Range Rover prepara su primer GT con ADN todoterreno

La idea de un gran turismo suele asociarse con autos bajos, deportivos y diseñados exclusivamente para devorar kilómetros sobre asfalto. Range Rover quiere demostrar que ese concepto también puede convivir con la versatilidad que ha convertido a la marca británica en un referente del lujo y el todoterreno.

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Por eso trabaja en el nuevo Range Rover GT, un modelo completamente inédito que ampliará la gama de la compañía y que marcará un cambio importante en su estrategia de electrificación.

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La firma espera lanzarlo en 2027 con una propuesta enfocada en quienes buscan confort, alto nivel tecnológico y la posibilidad de salir del pavimento sin preocupaciones.

Un nuevo integrante para la familia Range Rover

Con este proyecto, la marca sumará un quinto modelo a su catálogo. La intención no es competir directamente con los tradicionales gran turismo europeos, sino crear una alternativa que combine refinamiento, amplitud interior y capacidad para enfrentar terrenos difíciles.

Martin Limpert, director general de Range Rover, explicó que el desarrollo tomó varios años y aseguró que este será el modelo de la marca “más parecido a un automóvil” que hayan construido hasta ahora, aunque sin perder las cualidades que distinguen a un auténtico Range Rover.

El vehículo llegará inicialmente como un eléctrico de batería, mientras que más adelante también estará disponible una variante con sistema híbrido. Ambos compartirán una base técnica completamente nueva.

Interior del Range Rover GT. Crédito: Land Rover. Crédito: Cortesía

La plataforma EMA será la protagonista

Uno de los mayores avances del proyecto es la incorporación de la arquitectura EMA, una plataforma desarrollada para la próxima generación de vehículos electrificados del grupo.

Esta estructura promete mejorar la eficiencia, aumentar la rigidez del conjunto y facilitar la integración de nuevas tecnologías. El Range Rover GT será el primer modelo construido sobre esta base y su fabricación se realizará en la planta de Halewood, en el Reino Unido.

La marca también confirmó que esta arquitectura permitirá actualizar diferentes funciones mediante software, además de preparar el vehículo para futuras innovaciones electrónicas.

Un interior más limpio y tecnológico

El diseño seguirá el lenguaje minimalista que caracteriza a los modelos más recientes de Range Rover, con superficies limpias y una imagen elegante.

Sin embargo, el mayor cambio estará dentro del habitáculo. La compañía diseñó un espacio donde la tecnología queda integrada de forma discreta para reducir la cantidad de elementos visibles y ofrecer un ambiente más relajante durante los viajes.

El conductor contará con una interfaz digital que sustituye el cuadro de instrumentos tradicional. También habrá salidas de aire ocultas, un sistema de sonido integrado detrás de materiales textiles trenzados y un mayor aislamiento acústico para disminuir el ruido exterior.

Range Rover GT. Crédito: Land Rover. Crédito: Cortesía

Preparado para carretera y fuera del asfalto

Aunque todavía no se conocen cifras oficiales sobre autonomía, potencia o tiempos de carga, Range Rover asegura que el nuevo sistema eléctrico ofrecerá aceleraciones inmediatas y un funcionamiento especialmente silencioso.

La diferencia frente a otros modelos GT estará en su capacidad para abandonar la carretera cuando sea necesario. La marca promete que este vehículo conservará un desempeño todoterreno superior al de cualquier gran turismo convencional, permitiendo afrontar caminos de tierra, zonas montañosas y otros escenarios donde la mayoría de deportivos no podría desenvolverse con facilidad.

El estreno comercial está previsto para el primer trimestre de 2027. Mientras continúan las pruebas finales, todo indica que el nuevo Range Rover GT se convertirá en uno de los lanzamientos más llamativos de la marca en los próximos años. Aunque su precio sigue siendo un misterio, se espera que supere los $100,000 dólares.

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