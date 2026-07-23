Kia Seltos 2027: prueba del SUV pequeño que copia al Telluride

Analizamos el rendimiento y las características del nuevo Kia Seltos 2027 durante una prueba de manejo en el sur de California realizada por el periodista Rafael Cores.

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El 2027 Kia Seltos es el SUV más pequeño de la marca coreana, cuenta con un precio inicial de $24,990 dólares en su versión básica. Pero se va hasta $35 mil dólares con extras en sus versiones más completas.

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El Kia Seltos 2027 se ofrece en tres motorizaciones: 2.0L, 1.6L Turbo y un híbrido que llegará más adelante este año. En este vídeo probamos la versión tope de gama con el motor turbo de 1.6 litros que genera 190 caballos de potencia y 195 libras por pie lineal de torque, operado por una transmisión automática de ocho velocidades.

Kia Seltos 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Este auto corresponde al modelo tope de gama X-Line SX con tracción en las cuatro ruedas, destacando por una distancia libre al suelo de 8.5 pulgadas, pantallas interactivas duales de 12.3 pulgadas, sistema de conducción semiautónoma en autopista y una capacidad de carga de 64.8 pies cúbicos con los asientos traseros abatidos.

Durante el recorrido en carretera con este 2027 Kia Seltos encontramos un consumo de combustible de 23.4 millas por galón, un registro inferior a las 26 millas por galón estimadas por el fabricante en uso combinado.

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