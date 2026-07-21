El nuevo deportivo eléctrico de Lexus romperá con una tendencia

Lograr que un deportivo eléctrico despierte las mismas emociones que uno de combustión sigue siendo uno de los grandes desafíos de la industria. Lexus lo sabe y, por eso, ha decidido tomar un camino distinto para el modelo que está desarrollando como heredero del icónico LFA.

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La marca japonesa no pretende convencer a los entusiastas con efectos de sonido artificiales ni con simulaciones que imiten el comportamiento de un motor de gasolina. Su apuesta pasa por crear una experiencia completamente nueva, capaz de transmitir sensaciones auténticas aprovechando las propias cualidades de la propulsión eléctrica.

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Ese planteamiento volvió a quedar en evidencia tras la aparición del prototipo en el Festival de la Velocidad de Goodwood, donde la compañía también dejó entrever que el proyecto ya se encuentra en una etapa muy avanzada de desarrollo.

Un diseño inspirado en el legado del LFA

El futuro deportivo mantiene una imagen elegante y limpia, una decisión que busca rendir homenaje al LFA original presentado en 2010. Para Lexus, el diseño debía responder más a la función del vehículo que a la necesidad de seguir el lenguaje estético del resto de la gama.

Shogo Kasamatsu, diseñador del prototipo, explicó la filosofía detrás del proyecto al señalar que “el propio LFA tenía un diseño muy humilde, muy artístico y basado en su verdadera función”.

El responsable también aseguró que el objetivo es “expresar el mensaje, más que nuestro lenguaje de diseño”, razón por la que el concepto presentado en Goodwood tiene una identidad propia. Además, reveló que el vehículo exhibido es “casi” idéntico al modelo definitivo, cuyo desarrollo está “casi terminado” y que debería presentarse el próximo año.

Todo apunta a que este será el primer Lexus de producción equipado con baterías de estado sólido y que compartirá parte de su arquitectura con el futuro Toyota GR GT, aunque ambos modelos tendrán personalidades claramente diferenciadas.

Presentación de Lexus en el Japan Mobility Show 2025. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Lexus quiere dejar atrás los sonidos artificiales

La conversación sobre los deportivos eléctricos suele girar alrededor de un mismo punto. Muchos fabricantes han optado por reproducir el sonido de motores de combustión para intentar mantener la conexión emocional con el conductor.

Lexus, en cambio, considera que ese no es el camino correcto. Kasamatsu reconoció que “muchas personas no creen que actualmente la propulsión por batería sea emocionante. Ese es un enorme desafío”, dejando claro que convencer a ese público será una de las prioridades del proyecto.

La misma visión la comparte Yukihiro Yukita, director del programa LFA, quien admite que la baja demanda de superdeportivos eléctricos representa “nuestro mayor desafío”.

Una experiencia nueva para los cinco sentidos

El fabricante japonés quiere construir una identidad propia para este modelo, sin recurrir a imitaciones.

Yukita fue claro al explicar la filosofía que seguirá el vehículo: “Lo que percibo del mercado es que un BEV es falso porque imitamos el sonido de un motor de combustión, pero eso no es algo que queramos hacer. Queremos que el conductor sienta que está conduciendo con un motor”.

El directivo también reconoce que la electrificación elimina elementos tradicionales como el sonido y las vibraciones mecánicas, aspectos que históricamente han formado parte de la experiencia al volante: “Perdemos el sonido y las vibraciones, que tienen un gran impacto en los cinco sentidos del conductor”.

Sin embargo, para Lexus esa ausencia también representa una oportunidad para reinventar la experiencia de conducción: “Podemos eliminar todos esos sonidos o vibraciones que no son útiles. Podemos volver a empezar desde cero y debatir qué queremos crear al rediseñar el sonido y las vibraciones para que tengan un impacto positivo en los cinco sentidos”.

Con esa filosofía, la marca espera demostrar que un superdeportivo eléctrico puede generar emociones genuinas sin necesidad de imitar el pasado y aprovechando las posibilidades que ofrece una tecnología completamente distinta.

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