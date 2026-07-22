Lamborghini cree que aún no es hora del superdeportivo eléctrico

Lamborghini no quiere acelerar una transición que, según su visión, todavía no está lista para un fabricante de superdeportivos. Mientras buena parte de la industria invierte en ampliar su catálogo de vehículos eléctricos, la firma italiana optó por seguir un camino diferente y aplazar el lanzamiento de su primer modelo totalmente eléctrico.

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La decisión llega en un momento de cambios para el mercado premium. Aunque la electrificación sigue avanzando, las marcas enfocadas en vehículos de altas prestaciones enfrentan un escenario distinto al de los fabricantes generalistas. Sus clientes continúan valorando aspectos como el sonido del motor, las sensaciones al volante y el carácter mecánico de cada automóvil.

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Ese contexto llevó a Lamborghini a revisar sus planes y apostar por una estrategia más conservadora, priorizando el desarrollo de tecnologías híbridas mientras espera una evolución más sólida de la movilidad eléctrica.

Lamborghini considera que la tecnología aún no está lista

La compañía confirmó que su primer vehículo completamente eléctrico no llegará antes de 2030. La razón principal es que, desde su perspectiva, las soluciones actuales todavía no ofrecen la experiencia que esperan los compradores de un Lamborghini.

Stefano Cossalter resumió esa postura al asegurar que “la tecnología no está lo suficiente madura”. A ese argumento se suma otro factor que la marca considera determinante, el escaso interés mostrado por su clientela hacia los superdeportivos impulsados exclusivamente por baterías.

El panorama también ha dejado lecciones dentro del Grupo Volkswagen. Modelos como el Porsche Taycan tuvieron un fuerte impulso comercial en sus primeros años, aunque posteriormente su ritmo de ventas perdió fuerza.

El Lamborghini Lanzador. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

El Lanzador cambiará su propuesta mecánica

Uno de los proyectos que más cambios experimentará será el Lamborghini Lanzador. Inicialmente concebido como el primer modelo totalmente eléctrico de la marca, finalmente llegará con un sistema híbrido enchufable.

Con esta modificación, el vehículo conservará un motor de combustión apoyado por un sistema eléctrico, una solución que Lamborghini considera más coherente con las expectativas actuales de sus clientes y con el tipo de conducción que caracteriza a la marca.

Más del Lamborghini Urus EV. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

El Urus seguirá lejos de una versión eléctrica

La estrategia también afecta al exitoso Urus. La compañía descartó desarrollar una variante completamente eléctrica y confirmó que este SUV seguirá formando parte de su gama con tecnologías híbridas.

El objetivo es mantener el desempeño y las sensaciones que distinguen al modelo sin renunciar a la electrificación parcial. Para Lamborghini, esta fórmula representa el mejor equilibrio mientras el mercado continúa evolucionando.

Que el lanzamiento del primer eléctrico se haya retrasado no significa que la marca abandone sus proyectos. Los equipos de ingeniería continuarán trabajando en nuevas químicas para baterías, sistemas de gestión electrónica y software capaz de ofrecer una experiencia de conducción más cercana a la de un superdeportivo tradicional.

La intención es que, cuando Lamborghini finalmente presente su primer vehículo totalmente eléctrico, lo haga con una tecnología que responda a las exigencias de la marca y de sus clientes. Hasta entonces, la compañía seguirá apostando por los híbridos como la mejor alternativa para mantener intacta su identidad en una industria que avanza rápidamente hacia la electrificación.

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