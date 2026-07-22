El SUV eléctrico de Hyundai que ya piensa más allá de la ciudad

No todos los SUV eléctricos compactos están pensados únicamente para recorrer calles congestionadas. Algunos fabricantes han comenzado a desarrollar modelos que, pese a sus dimensiones reducidas, ofrecen suficiente autonomía y equipamiento para responder con solvencia fuera del entorno urbano. Ese es el enfoque del Hyundai INSTER.

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La propuesta de la marca surcoreana busca atraer a quienes necesitan un vehículo práctico para el día a día, pero que también pueda afrontar escapadas de fin de semana o recorridos entre ciudades sin convertirse en una preocupación por la autonomía.

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A ese planteamiento se suma un interior versátil, soluciones tecnológicas propias de segmentos superiores y un sistema de carga rápida que ayuda a reducir los tiempos de espera cuando llega el momento de conectar el vehículo.

Un interior que aprovecha cada centímetro

Uno de los aspectos más llamativos del Hyundai INSTER es la flexibilidad de su cabina. Los asientos pueden abatirse para adaptar el espacio según las necesidades del conductor, ya sea para transportar pasajeros o cargar objetos de mayor tamaño.

La segunda fila también puede desplazarse de forma longitudinal, lo que permite aumentar la capacidad del baúl desde 238 hasta 351 litros, ofreciendo una mayor versatilidad para diferentes tipos de uso.

Ese aprovechamiento del espacio convierte al modelo en una alternativa interesante para quienes buscan un SUV compacto sin renunciar a un interior funcional.

Dos versiones eléctricas y hasta 518 kilómetros de autonomía

La gama está compuesta por dos configuraciones mecánicas. La primera utiliza una batería de 42 kWh acompañada por un motor de 97 caballos de potencia. La segunda incorpora una batería de 49 kWh y eleva la potencia hasta los 115 caballos.

Según Hyundai, la autonomía puede alcanzar los 518 kilómetros en recorridos urbanos, una cifra que permite afrontar buena parte de los desplazamientos diarios sin necesidad de recargar constantemente.

Hyundai Inster, el mejor eléctrico del año 2025. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Otro de sus puntos fuertes está en la carga rápida. El sistema permite recuperar alrededor de 100 kilómetros de autonomía en apenas 12 minutos y alcanzar el 80% de la batería en cerca de 30 minutos cuando se utiliza un cargador compatible.

Tecnología enfocada en la comodidad y la seguridad

El INSTER también incorpora un amplio paquete de asistentes electrónicos agrupados bajo la plataforma Hyundai Smart Sense.

Entre las ayudas disponibles aparecen el asistente de mantenimiento de carril, el frenado autónomo de emergencia, el control de crucero adaptativo y el monitor de visión periférica, sistemas diseñados para facilitar la conducción tanto en ciudad como en carretera.

La experiencia tecnológica se completa con un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia del mismo tamaño desde la que se gestionan las funciones de navegación, conectividad y entretenimiento.

Además, el SUV incorpora la función V2L, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos externos como herramientas eléctricas, pequeños electrodomésticos o equipos electrónicos compatibles. Es una característica que amplía las posibilidades de uso del vehículo y demuestra que un SUV urbano también puede ofrecer soluciones prácticas fuera del asfalto cotidiano.

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