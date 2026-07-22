FIAT 500 eléctrico prepara su gran regreso para 2030

El futuro del FIAT 500 eléctrico ya está definido. Stellantis decidió trazar una estrategia a varios años con la que espera devolver protagonismo a uno de los modelos más representativos de la marca italiana, justo cuando la competencia en el segmento de los autos eléctricos urbanos se vuelve cada vez más intensa.

Lee también: Pendiente: usar tu auto para trabajar puede afectar tu seguro

La hoja de ruta contempla dos momentos clave. El primero llegará en 2027 con una importante actualización técnica para el modelo actual. El segundo será en 2030, cuando debutará una generación completamente nueva que buscará responder a las exigencias del mercado y plantar cara a la creciente oferta de fabricantes asiáticos.

Puedes leer: ¿Su aire acondicionado tarda en enfriar? Esta es la explicación

La apuesta no solo pasa por mejorar el vehículo. También busca reforzar la actividad industrial de la planta de Mirafiori, en Turín, donde seguirán fabricándose tanto el FIAT 500 como varios componentes estratégicos para la electrificación de Stellantis.

Las baterías serán protagonistas desde 2027

El primer gran paso consistirá en incorporar un nuevo paquete de baterías desarrollado y fabricado en Mirafiori. Con esta actualización, Stellantis pretende aumentar la autonomía del FIAT 500e y, al mismo tiempo, reducir los costos de fabricación.

Ese último punto resulta determinante. El mercado europeo recibe cada vez más modelos eléctricos de bajo costo, especialmente de fabricantes chinos, lo que obliga a las marcas tradicionales a ofrecer productos más competitivos.

Buena parte de esa estrategia pasa por reducir el precio final del vehículo, que deberá competir con alternativas cercanas a los $29,000 dólares.

Fiat 500 Mirror. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

Una nueva generación llegará en 2030

El verdadero cambio llegará tres años después. FIAT ya trabaja en un 500 completamente nuevo, desarrollado sobre una plataforma eléctrica de última generación y acompañado por una arquitectura electrónica más avanzada.

Además de ofrecer baterías más eficientes, el fabricante planea ampliar la gama con nuevas variantes de carrocería y diferentes configuraciones. La intención es atraer a más compradores y recuperar terreno tanto en Europa como en otros mercados internacionales.

La producción continuará en Mirafiori, una planta que también tendrá un papel importante en la fabricación de baterías y de las transmisiones electrificadas eDCT, además de otros proyectos relacionados con la economía circular.

La estrategia combina modelos eléctricos e híbridos

Mientras llega esa nueva generación, FIAT mantendrá una oferta compuesta por el actual 500e y el FIAT 500 Hybrid. La idea es responder a distintos perfiles de clientes y sostener el ritmo de producción mientras el mercado eléctrico continúa evolucionando.

La compañía considera que esta combinación permitirá adaptarse mejor a una demanda que sigue creciendo, aunque todavía lo hace a un ritmo inferior al previsto hace algunos años.

Fiat 500 Hybrid. Crédito: Fiat. Crédito: Cortesía

El reto será recuperar espacio frente a nuevos rivales

Los próximos años traerán una competencia mucho más fuerte en el segmento de los autos eléctricos urbanos. Modelos como el Volkswagen ID.1, el Renault Twingo E-Tech y nuevos vehículos eléctricos de bajo costo desarrollados por fabricantes chinos elevarán la presión sobre las marcas tradicionales.

Con las mejoras previstas para 2027 y una renovación integral programada para 2030, Stellantis confía en que el FIAT 500 vuelva a convertirse en una de las referencias de la categoría.

La apuesta combina innovación, reducción de costos y una actualización tecnológica que será clave para mantener vigente a uno de los modelos más icónicos de la industria automotriz.

Seguir leyendo:

Portaequipajes y consumo de combustible: cuánto aumenta realmente

Subaru retira más de 541,000 vehículos por error en una etiqueta

Toyota Prius 2027 mejora su eficiencia y amplía su oferta híbrida