Duro: Volkswagen reducirá hasta la mitad su oferta de modelos

La estrategia del Grupo Volkswagen está entrando en una nueva etapa. Después de varios años de fuertes inversiones en electrificación y de una competencia cada vez más intensa, el fabricante alemán considera que mantener un catálogo tan amplio ya no resulta sostenible. La prioridad ahora pasa por simplificar la oferta, reducir costos y concentrar los recursos en los vehículos con mayor demanda.

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La decisión afectará prácticamente a todas las marcas del conglomerado. Desde Volkswagen y Audi hasta Porsche, SEAT, Cupra y Skoda deberán revisar su portafolio con el objetivo de eliminar modelos de baja rentabilidad. Incluso algunos vehículos eléctricos, que en su momento fueron considerados apuestas estratégicas, podrían desaparecer en los próximos años.

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Mientras se prepara esa transformación, el director ejecutivo del grupo, Oliver Blume, también confirmó que la compañía trabaja en el lanzamiento de 20 nuevos modelos para el próximo año, una señal de que la reducción del catálogo irá acompañada por una renovación de los productos considerados más importantes.

Menos modelos y menos configuraciones

La reorganización no se limitará a retirar algunos vehículos del mercado. Volkswagen también pretende simplificar la forma en que fabrica sus automóviles.

Uno de los objetivos consiste en reducir hasta un 75% las combinaciones de versiones, motorizaciones y equipamientos disponibles para los clientes. Con menos configuraciones, las líneas de producción pueden trabajar de forma más eficiente, disminuir los tiempos de ensamblaje y mejorar la rentabilidad de cada unidad fabricada.

De acuerdo con la estrategia planteada por la compañía, la gama global podría reducirse hasta en un 50% antes de finalizar la década.

El Volkswagen Atlas 2027 fue presentado en el evento. Crédito: NY Auto Show. Crédito: Cortesía

Algunos eléctricos podrían despedirse

Aunque el fabricante todavía no ha confirmado qué vehículos serán eliminados, varios modelos aparecen entre los candidatos.

Volkswagen concentrará buena parte de sus esfuerzos en productos como Golf, Tiguan, T-Roc, Passat, además de eléctricos como el ID.3, el futuro ID.Polo y el ID.4.

En contraste, el Volkswagen ID.5 tendría los días contados y el futuro del ID.7 también genera dudas debido a un desempeño comercial inferior al esperado.

Audi también analiza simplificar su portafolio. Tras la salida de modelos como el A1 y el Q2, la marca estudia reorganizar su gama de SUV, especialmente con la llegada del futuro Q9, lo que podría provocar la desaparición de algunas referencias actuales.

SEAT, Porsche y Skoda también deberán adaptarse

En Skoda, la situación parece más estable gracias a su rentabilidad. Sin embargo, modelos como Fabia, Kamiq y Karoq tampoco tienen asegurada su continuidad, especialmente en sus versiones con motores de combustión.

Porsche tampoco quedará al margen de la reorganización. El 911, Cayenne y Macan seguirán siendo piezas fundamentales para la marca, pero las berlinas enfrentan un panorama diferente. Tanto el Panamera como el Taycan han perdido impulso comercial y este último atraviesa uno de los momentos más complejos desde su lanzamiento, al punto de que su producción llegó a detenerse temporalmente.

El Volkswagen XL1. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

La eficiencia será la prioridad

Más allá de los modelos que desaparezcan, el objetivo del Grupo Volkswagen es construir una estructura mucho más sencilla y rentable.

La compañía quiere unificar plataformas, reducir el número de componentes y compartir más tecnologías entre sus diferentes marcas. Esa estrategia permitirá acelerar el desarrollo de futuros vehículos, disminuir costos de fabricación y responder con mayor rapidez a un mercado donde la competencia, especialmente la de los fabricantes chinos, aumenta cada año.

La transformación será una de las más importantes en la historia reciente del grupo y marcará el rumbo que seguirán Volkswagen y sus marcas durante la próxima década.

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