Hyundai llama a revisión casi 48,000 Kona por fallo en el cinturón de seguridad

Una nueva campaña de revisión vuelve a poner a Hyundai bajo la lupa en Estados Unidos. Esta vez, la compañía detectó un posible inconveniente en el cinturón de seguridad del asiento central trasero de miles de unidades del Kona, una situación que, aunque no ha provocado accidentes ni personas lesionadas, llevó a la marca a actuar de forma preventiva.

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La medida involucra a 47,749 vehículos entre las versiones Hyundai Kona 2026 y Hyundai Kona EV 2025 comercializadas en ese país.

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La alerta ya fue presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA), que publicó los detalles de la campaña de retiro.

El problema se concentra en una pieza del cinturón

La investigación de Hyundai encontró que el posible defecto está localizado en la hebilla del cinturón de seguridad correspondiente al asiento central de la segunda fila.

Según los documentos oficiales, algunas de estas piezas habrían salido de la línea de producción sin cumplir completamente las especificaciones de fabricación. Si una de esas hebillas presenta la falla durante un accidente, el cinturón podría no sujetar correctamente al ocupante, incrementando el riesgo de sufrir lesiones.

La compañía aclaró que el inconveniente no afecta los demás cinturones de seguridad del vehículo y que solo compromete determinados componentes fabricados en un periodo específico.

La causa estuvo en el proceso de fabricación

Las averiguaciones internas apuntaron a un proveedor encargado de fabricar las hebillas. Hyundai explicó que una herramienta de estampado utilizada en la producción no recibió el mantenimiento necesario, lo que permitió que algunas piezas presentaran variaciones fuera de los parámetros establecidos.

Además, los controles de calidad no detectaron a tiempo el desgaste de esa herramienta. Tras descubrir la situación, el proveedor actualizó sus procesos de inspección y mantenimiento desde enero de 2026 para evitar que el problema vuelva a repetirse.

La investigación comenzó en febrero de 2026, luego de que una prueba dinámica revelara el fallo en una hebilla instalada en un Hyundai Kona. Meses después, la marca confirmó que el riesgo se limitaba a determinados lotes de producción y decidió iniciar oficialmente el retiro preventivo.

Se pausa el Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

La reparación será gratuita

Hyundai reemplazará sin costo el conjunto de la hebilla del cinturón central trasero en todas las unidades incluidas en la campaña. Las nuevas piezas fueron fabricadas una vez se corrigieron los procesos de producción del proveedor.

La reparación será gratuita para todos los propietarios, incluso si el vehículo ya no cuenta con la garantía original. Mientras llega el momento de la intervención, la recomendación de la marca es no utilizar el asiento central trasero hasta completar la sustitución del componente.

Las notificaciones a los propietarios comenzarán a enviarse por correo durante la segunda semana de septiembre de 2026. Hyundai insiste en que únicamente los vehículos incluidos dentro del periodo de fabricación identificado deberán acudir a los concesionarios para realizar la inspección y el reemplazo correspondiente.

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