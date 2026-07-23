Toyota Sequoia 2027 estrena imagen y suma versión Trailhunter

Toyota decidió dar un nuevo impulso a uno de sus SUV más grandes con una actualización que va mucho más allá de un simple retoque estético. El Sequoia 2027 llega con una apariencia más elegante, un importante salto tecnológico y una variante pensada para quienes buscan salir del pavimento con mayor confianza.

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El modelo, desarrollado por los equipos de Toyota Motor North America junto con el estudio CALTY Design Research, busca responder a las necesidades de conductores que utilizan su vehículo tanto para la rutina diaria como para viajes familiares y escapadas de aventura.

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La marca también refuerza su apuesta por la conectividad y los sistemas de asistencia a la conducción para mantener vigente al Sequoia dentro del segmento de los SUV de gran tamaño.

Detalles de la Toyota Sequoia 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Trailhunter, la gran novedad para los amantes del todoterreno

La principal incorporación para 2027 es el paquete Trailhunter, desarrollado sobre la versión SR5 y enfocado en ofrecer mejores capacidades fuera de carretera desde fábrica.

Entre sus novedades aparecen neumáticos Michelin LTX Trail de 18 pulgadas, una suspensión Old Man Emu mejorada, ganchos de rescate delanteros y una mayor protección en la parte inferior del vehículo para afrontar terrenos más complicados.

El paquete también incorpora tecnologías como Multi-Terrain Select, Crawl Control y un diferencial trasero bloqueable, elementos que ayudan a mejorar la tracción y el control cuando las condiciones del camino se vuelven exigentes. A esto se suman rines exclusivos en color bronce y distintivos propios de esta versión.

Interior de la Toyota Sequoia 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Un diseño renovado con un aire más refinado

Toyota trabajó en una nueva identidad visual para el Sequoia, con un frontal que transmite mayor presencia sin dejar de lado el carácter robusto que siempre ha distinguido al modelo.

La parrilla, el parachoques y varios detalles exteriores fueron rediseñados para ofrecer una imagen más moderna. Dependiendo de la versión, también aparecen acabados cromados reinterpretados y nuevos elementos decorativos que buscan acercar el SUV a un público que valora tanto el diseño como la funcionalidad.

Los faros antiniebla rectangulares se integran mejor al conjunto y la zona inferior del frente presenta una apariencia más limpia, reforzando la sensación de solidez.

Más conectividad y nuevas funciones digitales

El interior también recibe una actualización importante gracias a la última generación del sistema multimedia de Toyota. Ahora, todos los Sequoia incluyen de serie una pantalla de 14 pulgadas con una interfaz inspirada en la experiencia de un teléfono inteligente y widgets personalizables.

La plataforma incorpora conectividad mediante red 5G de AT&T y un asistente de voz mejorado que responde a los comandos “Hey Toyota” de forma más rápida.

Otra de las novedades es la cámara integrada tipo Dash Cam, capaz de almacenar grabaciones automáticas o activadas manualmente utilizando las cámaras exteriores del vehículo.

También evoluciona la llave digital, que ahora puede administrarse desde las aplicaciones nativas de Apple, Google o Samsung, permitiendo bloquear, desbloquear y encender el vehículo desde dispositivos compatibles. Además, es posible compartir el acceso con hasta cinco conductores adicionales.

La Toyota Sequoia 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Como complemento, el SUV incorpora un inversor de 2.4 kW, una característica útil para alimentar equipos eléctricos durante actividades al aire libre, viajes o campamentos.

Seguridad reforzada y una gama para distintos perfiles

El Sequoia 2027 equipa la nueva generación del paquete Toyota Safety Sense 4.0, que mejora la capacidad de detección y actualiza sus asistentes de seguridad.

Entre sus funciones se encuentran el sistema de precolisión con detección de peatones, control crucero dinámico por radar, asistente de mantenimiento de carril, asistencia de seguimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito, luces altas automáticas y asistencia proactiva a la conducción.

La gama estará conformada por las versiones SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro y Capstone, ofreciendo alternativas para quienes priorizan el confort, la conducción familiar o las capacidades todoterreno.

Toyota informó que las especificaciones finales y los precios del Sequoia 2027 serán anunciados más cerca del inicio de su producción, previsto para el otoño de 2026.

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