Lamborghini sorprende con dos únicos Temerario Ad Personam

Lamborghini quiso apostar a todo con una edición muy especial del Temerario, un proyecto que lleva la personalización a un nivel poco habitual incluso dentro del universo de los superdeportivos.

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La presentación se realizó durante el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026, donde la firma italiana mostró dos ejemplares únicos desarrollados bajo el programa Ad Personam. Más que una serie limitada, se trata de una demostración de hasta dónde puede llegar la marca cuando diseño, artesanía e ingeniería trabajan con el mismo objetivo.

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Inspirado en la tradición de la sastrería italiana, este proyecto combina materiales poco convencionales, acabados elaborados a mano y la mecánica híbrida más avanzada de Lamborghini para dar vida a dos vehículos pensados como auténticas piezas de colección.

Dos interpretaciones de un mismo superdeportivo

Aunque ambos modelos comparten la misma base, cada uno refleja una personalidad completamente distinta.

La primera propuesta apuesta por una imagen elegante y discreta gracias a la pintura Grigio Crater Matt, complementada con detalles en Grigio Artis que resaltan las formas de la carrocería con un contraste sutil.

La segunda unidad ofrece una presencia mucho más llamativa con el color Celeste Fedra, acompañado de detalles en Bianco Phanes y el paquete Alleggerita, desarrollado para reducir peso y potenciar el carácter deportivo del vehículo.

Durante la presentación, Stephan Winkelmann, presidente y CEO de Lamborghini, resumió la filosofía detrás de este trabajo: “Cada Lamborghini puede convertirse en un reflejo único de su propietario sin perder la esencia de la marca”.

Lamborghini Temerario Ad Personam. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

Un interior inspirado en la alta costura italiana

El habitáculo es uno de los aspectos que más diferencian al Temerario Ad Personam. Lamborghini incorporó por primera vez en un modelo de producción el tejido Gessato, inspirado en las tradicionales telas de raya diplomática utilizadas por los sastres italianos.

Ese material aparece en diferentes zonas del interior, como los paneles de las puertas, el techo y la parte posterior del habitáculo. Además, la marca recurrió a lana virgen, un material inédito hasta ahora en uno de sus vehículos.

La combinación de cuero de alta calidad, fibra de carbono expuesta, bordados artesanales y nuevos textiles busca ofrecer un ambiente exclusivo, además de mejorar la sensación de confort gracias a una mayor transpirabilidad y una textura diferente según la incidencia de la luz.

El Lamborghini Temerario Ad Personam. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

Un híbrido de 920 caballos de fuerza

Bajo la carrocería se encuentra un sistema híbrido de altas prestaciones compuesto por un motor V8 biturbo de 4.0 litros y tres motores eléctricos.

La potencia combinada alcanza los 920 caballos de fuerza y permite que el Temerario acelere de 0 a 60 mph en apenas 2.7 segundos. Su velocidad máxima supera las 210 mph, cifras que lo sitúan entre los modelos más rápidos de la marca.

El conjunto trabaja sobre un chasis espacial de aluminio que incrementa la rigidez torsional en más de un 20% frente a su predecesor. A ello se suma una aerodinámica optimizada que mejora tanto el comportamiento en carretera como el desempeño en circuito.

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