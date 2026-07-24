Aston Martin celebra al Vanquish con una edición de solo 50 autos

El Aston Martin Vanquish es un nombre que ha acompañado algunos de los capítulos más importantes del fabricante británico y que ahora recibe una edición especial creada para recordar su legado.

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La firma de Gaydon presentó el nuevo Vanquish 25, una serie limitada que combina elementos inspirados en las distintas generaciones del deportivo con los avances tecnológicos de su modelo más reciente.

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El resultado es un automóvil pensado para coleccionistas, con una producción muy reducida y un nivel de personalización que lo convierte en una pieza exclusiva.

Un tributo desarrollado por Q by Aston Martin

El responsable de este proyecto fue Q by Aston Martin, el departamento especializado en crear modelos únicos y configuraciones a medida. Su objetivo fue conservar la esencia que hizo famoso al primer Vanquish, presentado en 2001, mientras incorporaba la ingeniería y el refinamiento del modelo de tercera generación lanzado en 2024.

Lejos de limitarse a un paquete estético, esta edición reúne detalles exclusivos que hacen referencia a la historia del modelo.

La carrocería luce el color especial Q Skye Silver, acompañado de insignias específicas, nuevos acabados metálicos, molduras de acero inoxidable y rines forjados de 21 pulgadas con un discreto gráfico en forma de “V”.

Un interior pensado para los coleccionistas

La cabina mantiene el ambiente artesanal característico de Aston Martin. Cada unidad incorpora una tapicería exclusiva con patrones de perforación inéditos y respaldos que exhiben el bordado “Vanquish 25”. También aparecen grabados láser distribuidos en diferentes superficies para reforzar el carácter conmemorativo de esta edición.

Otro de los elementos distintivos es el botón de encendido en color rojo brillante, ubicado en la consola central. El techo revestido en Alcantara negro aporta una atmósfera aún más deportiva, mientras que los clientes pueden escoger entre tres combinaciones de colores para el habitáculo, Negro Ónix, Marrón Oxford o Gris Fantasma.

Las costuras hechas a mano, la selección individual de materiales y los acabados exclusivos reflejan el trabajo artesanal que caracteriza a los vehículos desarrollados por Q by Aston Martin.

Un V12 que mantiene intacta la esencia del Vanquish

Aunque gran parte de las novedades están relacionadas con la exclusividad y el diseño, el apartado mecánico sigue siendo uno de los mayores argumentos de este modelo.

El Aston Martin DB12 S. Crédito: Aston Martin. Crédito: Cortesía

Bajo el capó se encuentra un motor V12 biturbo de 5.2 litros que desarrolla 835 caballos de fuerza y 738 libras-pie de torque. Gracias a esa configuración, el Vanquish 25 acelera de 0 a 60 millas por hora en apenas 3.3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 214 millas por hora.

La marca también destaca el uso de una carrocería de fibra de carbono, un chasis desarrollado específicamente para este modelo y un conjunto de tecnologías que buscan ofrecer un equilibrio entre potencia, precisión y confort.

Solo 50 unidades para todo el mundo

La exclusividad será una de las principales cartas de presentación del Vanquish 25. Aston Martin confirmó una producción de apenas 50 ejemplares, divididos entre 25 unidades Coupé y 25 Volante, la variante descapotable.

Los compradores podrán elegir una configuración interior 2+0 o 2+2, según el enfoque que quieran darle al vehículo. Aunque el fabricante todavía no reveló el precio oficial, todo apunta a que superará los $500,000 dólares.

Las primeras entregas están previstas para el cuarto trimestre de 2026. Antes de eso, el Vanquish 25 hará su debut internacional durante la Monterey Car Week 2026, uno de los encuentros más importantes para los aficionados a los automóviles de lujo y colección.

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