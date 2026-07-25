El nuevo Toyota RAV4 podría recuperar controles tradicionales

Las pantallas han ganado cada vez más espacio dentro de los autos modernos. Ajustar el aire acondicionado, cambiar una emisora o modificar algunas funciones del vehículo ahora suele depender de una superficie táctil. Sin embargo, esa transformación tecnológica empieza a generar dudas incluso entre los propios fabricantes.

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Toyota dejó claro que todavía no considera cerrada esa discusión. Aunque el nuevo RAV4 apostó por un habitáculo mucho más digital, la marca japonesa reconoció que sigue observando cómo reaccionan los clientes y no descarta recuperar algunos controles tradicionales si eso mejora la experiencia de conducción.

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La postura resulta llamativa porque llega cuando gran parte de la industria continúa reduciendo la cantidad de botones físicos en favor de pantallas de mayor tamaño.

Toyota escuchará la opinión de los usuarios

La sexta generación del RAV4 incorporó un diseño interior más limpio, con una consola dominada por una pantalla multimedia de mayor tamaño y menos interruptores físicos.

Pese a esa apuesta, Toyota aseguró que seguirá analizando la aceptación del nuevo sistema. En una entrevista con el medio australiano Drive, Yoshinori Futonagane, ingeniero jefe del RAV4, dejó abierta la posibilidad de modificar el diseño si los usuarios así lo demandan: “Si es necesario reintroducir los botones físicos para algunas funciones, lo haremos”.

Probamos la Toyota RAV4 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La industria empieza a cambiar de opinión

Toyota no es la única marca que revisa esta tendencia. Volkswagen también reconoció recientemente que eliminar demasiados controles físicos no fue la mejor decisión y comenzó a reincorporarlos en varios de sus modelos más recientes.

La experiencia ha demostrado que algunas funciones se utilizan con mayor facilidad mediante botones convencionales, especialmente cuando el conductor necesita mantener la vista en la carretera.

La Toyota RAV4 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Todo indica que el futuro de los interiores no pasará por eliminar completamente los controles físicos ni por depender exclusivamente de las pantallas. La tendencia apunta a encontrar un equilibrio entre ambas soluciones.

Si Toyota finalmente modifica el diseño del RAV4 en próximas actualizaciones, el SUV podría convertirse en otro ejemplo de cómo la industria está reconsiderando algunas decisiones tomadas en la carrera por digitalizar el automóvil.

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