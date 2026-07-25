Aquí están las mejores pick-ups para contratistas de 2026

Elegir un vehículo para trabajar ya no depende únicamente de cuánta fuerza tenga el motor o de qué tan grande sea la caja de carga. En 2026, quienes viven de la construcción, la electricidad, la plomería o las remodelaciones buscan modelos que también ayuden a reducir costos, ofrezcan comodidad durante largas jornadas y respondan con solvencia en cualquier escenario.

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Las marcas entendieron que un contratista pasa buena parte del día al volante. Por eso, las nuevas camionetas combinan potencia con tecnología, mejores consumos de combustible y cabinas pensadas para funcionar como una oficina móvil. El resultado es una generación de vehículos mucho más completa que hace apenas unos años.

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Estas son algunas de las opciones que más destacan en el mercado estadounidense para quienes necesitan una herramienta de trabajo confiable y preparada para afrontar las exigencias del día a día.

Ram 1500 apuesta por una nueva generación de potencia

La Ram 1500 dejó atrás uno de los motores más emblemáticos de su historia para abrir paso al nuevo propulsor Hurricane de seis cilindros en línea con doble turbocargador. En su configuración más potente desarrolla hasta 540 caballos de fuerza, ofreciendo un desempeño pensado para remolques pesados y trabajos exigentes.

A eso se suma un interior mucho más refinado. Versiones como la Tungsten incorporan materiales de alta calidad, pantallas de gran formato y conectividad avanzada, características que convierten la cabina en un espacio cómodo para gestionar llamadas, revisar documentos o planificar la siguiente obra sin salir del vehículo.

Ford Maverick demuestra que el tamaño no lo es todo

No todos los contratistas necesitan una pick-up de gran tamaño. Para quienes trabajan principalmente en ciudades, la Ford Maverick Híbrida AWD aparece como una de las alternativas más interesantes gracias a su equilibrio entre practicidad y eficiencia.

Su sistema híbrido con motor de 2.5 litros permite superar las 40 millas por galón en ciudad, mientras que la tracción integral amplía sus posibilidades cuando toca visitar terrenos complicados o enfrentar condiciones climáticas adversas. Todo esto con un tamaño que facilita las maniobras y el estacionamiento.

Toyota Tacoma mantiene su reputación de confiabilidad

La Toyota Tacoma continúa siendo una de las favoritas del segmento gracias a la incorporación del sistema híbrido i-FORCE MAX. Más que reducir el consumo de combustible, esta tecnología entrega un torque inmediato que mejora la respuesta desde los primeros metros.

Ese comportamiento resulta especialmente útil cuando el vehículo transporta herramientas, materiales o remolques. Además, la Tacoma conserva uno de sus mayores atractivos, un elevado valor de reventa que la convierte en una inversión sólida para pequeñas empresas y trabajadores independientes.

Chevrolet Silverado EV lleva la carga a otro nivel

La electrificación también encontró un lugar entre los vehículos de trabajo. La Chevrolet Silverado EV sobresale por incorporar la función Midgate, una solución que permite extender el área de carga hacia la cabina para transportar objetos de gran longitud con mayor facilidad.

Tubos, vigas, tablones o escaleras encuentran espacio sin recurrir a soluciones improvisadas. A eso se suma una autonomía cercana a las 400 millas, suficiente para completar jornadas completas sin que la recarga se convierta en una preocupación constante.

Al final, la mejor elección dependerá del tipo de trabajo que desempeñe cada profesional.

La Ford Maverick destaca por su economía y facilidad de uso en la ciudad, la Ram 1500 sobresale cuando se requiere máxima capacidad de arrastre, la Toyota Tacoma ofrece una combinación muy equilibrada entre rendimiento y confiabilidad, mientras que la Chevrolet Silverado EV representa una apuesta hacia el futuro para quienes buscan innovar sin sacrificar funcionalidad.

Cada una responde a necesidades distintas, pero todas comparten un mismo objetivo, hacer que el trabajo diario sea más eficiente y rentable.

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