Autos por suscripción: pagar cada mes por lo que ya es tuyo

Imagina comprar un auto con asientos calefaccionados de fábrica y descubrir, meses después, que tienes que pagar una mensualidad para poder usarlos.

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Suena a broma, pero es lo que está pasando en la industria automotriz, donde el software conectado abrió la puerta a un modelo de negocio que tiene a muchos conductores furiosos, los autos por suscripción.

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La lógica detrás de este esquema es simple para los fabricantes, aunque frustrante para el comprador. Todos los vehículos salen de fábrica con el equipo físico ya instalado, lo que reduce costos de producción y simplifica la línea de montaje.

El problema aparece después, cuando ese hardware llega bloqueado desde el software y el usuario debe pagar una tarifa de activación o una suscripción mensual para encender funciones que ya pagó al comprar el auto.

El caso BMW que encendió la polémica

Nada dejó tan claro el descontento de los usuarios como el intento de BMW de cobrar 18 dólares mensuales por calentar los asientos, además de tarifas adicionales por volantes calefactables en mercados fuera de Estados Unidos.

El Honda CR-V. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Foros, redes sociales y medios especializados se llenaron de críticas, y la presión terminó siendo tan fuerte que la marca alemana tuvo que dar marcha atrás y retirar la suscripción.

Aunque BMW frenó los asientos calefaccionados bajo demanda, los micropagos siguen creciendo. La industria ahora traza una línea entre lo que llama “hardware” y lo que define como “servicios digitales”. Funciones como la conducción autónoma asistida, la conectividad avanzada, la navegación en tiempo real o el estacionamiento remoto se están consolidando como pagos mensuales o anuales en marcas premium y generalistas por igual.

Esto cambia la forma en que se debe comprar un auto. El precio de etiqueta ya no cuenta toda la historia, porque ahora hay que preguntar qué funciones quedan definitivamente activadas y cuáles exigirán una tarjeta de crédito cada mes.

Se pausa el Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

¿Tiene sentido pagar por partes?

Quienes defienden este modelo hablan de flexibilidad. Alguien que vive en Florida podría no necesitar jamás calentar su asiento, pero si se muda al norte, podría activarlo solo en invierno. También abre la puerta a que un segundo o tercer dueño active opciones que el comprador original nunca pagó.

Aun así, para el comprador tradicional la sensación de propiedad se resiente. Pagar mes a mes por algo que ya viene instalado físicamente se siente, para muchos, como una estrategia poco transparente.

Mientras las marcas siguen buscando ingresos recurrentes, los conductores tendrán que acostumbrarse a una idea incómoda, comprar el auto es apenas el primer paso.

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