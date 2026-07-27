El Civic Si y el Integra manual se despiden, pero no para siempre

El Honda Civic Si y el Acura Integra A-Spec detendrán temporalmente su producción al terminar el año modelo 2026 no pasa desapercibida.

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Honda confirmó que ambos dejarán de fabricarse por un tiempo, aunque todavía no existe una fecha concreta para su regreso.

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La idea, según lo anunciado, es que tanto el Civic Si como el Integra A-Spec manual tengan continuidad más adelante con una nueva generación.

Eso sí, la espera podría ser larga. Honda no descarta que la pausa se extienda por más de un año y, mientras llega el momento de conocer a sus sucesores, las unidades que queden en los concesionarios seguirán disponibles hasta agotar existencias.

Una decisión que comenzó como rumor

La noticia empezó a circular después de que apareciera en Reddit un correo enviado a empleados de la planta de Honda en Alliston, Ontario, instalación donde se ensamblan estos vehículos. El documento apuntaba a que la fabricación de ambos modelos con esta configuración mecánica estaba cerca de llegar a su final.

Posteriormente, Honda confirmó la información a medios especializados como Car and Driver y explicó que el motor turboalimentado de 1,5 litros asociado con la caja manual de seis velocidades dejará de producirse al finalizar el año modelo 2026.

En Estados Unidos, esa combinación mecánica está reservada para el Civic Si y para el Acura Integra A-Spec equipado con transmisión manual. Honda atribuyó la decisión a la evolución de las condiciones del mercado, aunque dejó abierta la puerta para que esta configuración vuelva en el futuro.

El cambio manual sigue perdiendo terreno

La situación refleja un problema mucho más grande para quienes todavía disfrutan de manejar un auto con tres pedales. Las transmisiones manuales son cada vez menos habituales y, aunque mantienen una base de seguidores muy fiel, representan una porción pequeña de las ventas.

Otra posible razón detrás de la pausa estaría relacionada con las exigencias ambientales de Estados Unidos. El motor turbo de 1,5 litros y su combinación con la caja manual podrían necesitar modificaciones para cumplir con determinadas pruebas y regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Honda Civic 2025, el más buscado. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

En lugar de realizar esos ajustes para una configuración con una demanda relativamente limitada, Honda habría optado por detener temporalmente su producción y preparar el camino para una futura generación.

El Civic Si ya conoce las despedidas

Para el Civic Si, esta tampoco sería la primera interrupción. El modelo ha tenido pausas en su producción en diferentes momentos de su historia, concretamente en 1988, 1996, 1998 y 2021.

El Civic Si 2026 será, por ahora, el último representante de esta etapa. Sin embargo, la historia del modelo permite pensar que no estamos ante una despedida definitiva. Honda ya confirmó que habrá una nueva generación, aunque todavía no se sabe cuánto habrá que esperar.

El precio también ha sido uno de los argumentos a favor del Civic Si. Con un valor cercano a $33,000 dólares, ofrece un motor turboalimentado de cuatro cilindros y 1,5 litros capaz de desarrollar 200 caballos de fuerza, acompañado por una transmisión manual de seis velocidades.

Honda Civic 2025 causa sensación. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Todavía quedan opciones para los puristas

La pausa del Civic Si y del Integra A-Spec manual no significa que Honda y Acura hayan abandonado por completo esta fórmula. La alternativa seguirá estando en modelos más costosos y radicales.

El Acura Integra A-Spec manual ronda los $40,000 dólares, mientras que quienes quieran mantener una transmisión manual dentro de estas marcas todavía podrán mirar hacia el Honda Civic Type R y el Acura Integra Type S.

El problema está en el precio. El Civic Type R parte de casi $48,000 dólares y el Integra Type S se mueve alrededor de los $54,000 dólares. Son máquinas mucho más especiales, pero también dejan claro que disfrutar de una transmisión manual será cada vez más una experiencia reservada para modelos de mayor precio.

Por ahora, el Civic Si y el Integra A-Spec todavía tienen una última etapa por delante. Después llegará la pausa y, con ella, una pregunta que seguramente se harán muchos aficionados. Cuando regresen, ¿seguirán teniendo tres pedales?

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