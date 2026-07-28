Subaru retrasa el Getaway eléctrico y apunta a 2027

El Subaru Getaway tendrá que esperar un poco más. La marca japonesa decidió aplazar el lanzamiento de su nuevo SUV eléctrico, que originalmente estaba previsto para finales de 2026, y ahora apunta a llegar a los concesionarios en 2027.

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La compañía atribuye el cambio a ajustes de última hora. Subaru quiere completar las pruebas y revisar el funcionamiento del vehículo antes de llevarlo a un mercado estadounidense que se ha vuelto más complicado para los eléctricos.

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Todavía no existe una fecha definitiva para el estreno. Sin embargo, distintos informes de la industria apuntan a una demora de unas ocho semanas, lo que podría llevar la llegada del Getaway hacia el primer trimestre de 2027.

Un proyecto que comparte genes con Toyota

El Getaway no es un proyecto aislado de Subaru. El SUV forma parte de una estrategia conjunta con Toyota para ampliar la oferta de vehículos eléctricos en Estados Unidos y comparte una versión modificada de la plataforma TNGA-K EV.

El movimiento también tiene una consecuencia importante para ambos fabricantes. El Subaru y el Toyota Highlander eléctrico se producirán en la misma planta de Toyota en Georgetown, Kentucky, donde actualmente se fabrican modelos como el Camry y el RAV4.

Compartir instalaciones y tecnología permite reducir costos y simplificar buena parte del proceso industrial. Al mismo tiempo, cualquier inconveniente que aparezca durante el desarrollo puede terminar afectando a los dos proyectos.

Eso parece haber ocurrido en este caso. Toyota también retrasó el Highlander eléctrico 2027, que utiliza la misma arquitectura, mientras se completan los trabajos necesarios antes de iniciar su producción.

Subaru quiere diferenciarse con más potencia

Aunque ambos SUV compartirán una base técnica, Subaru no pretende convertir al Getaway en un simple hermano del Highlander. Una de las diferencias más importantes estará en el sistema de tracción.

El modelo de Subaru llegará exclusivamente con su conocido Symmetrical All-Wheel Drive, mientras que el Highlander eléctrico ofrecerá una versión de tracción delantera con un solo motor y otra AWD con dos motores.

La potencia también será un argumento importante. Subaru estima que el Getaway alcanzará aproximadamente 420 caballos de fuerza, bastante por encima de los 338 caballos anunciados para el Highlander con tracción integral.

Con esa configuración, el fabricante calcula que podrá acelerar de 0 a 60 mph en menos de cinco segundos. Es una cifra que colocaría al SUV entre las alternativas eléctricas familiares con mejor desempeño.

Dos baterías para buscar más compradores

La autonomía será otro de los puntos importantes del Getaway. La primera versión utilizará una batería cercana a los 96 kWh y ofrecerá más de 480 kilómetros de recorrido, equivalentes a unas 300 millas, con una carga.

Más adelante se espera una alternativa con una batería de 77 kWh. Esta variante tendrá una capacidad menor y estará orientada a quienes prefieran reducir el precio de compra antes que buscar la máxima autonomía posible.

Subaru Ascent 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

La estrategia tiene sentido para Subaru, que intenta entrar con fuerza en el segmento de SUV eléctricos de mayor tamaño sin limitar la oferta a una única configuración.

Un SUV pensado para familias grandes

El Getaway también buscará competir desde la practicidad. Subaru prepara configuraciones para seis y siete pasajeros, una característica especialmente relevante en Estados Unidos, donde los SUV familiares de gran tamaño mantienen una fuerte presencia.

El espacio de carga alcanzará 45,6 pies cúbicos, suficiente para transportar equipaje y otros objetos sin sacrificar por completo la capacidad para pasajeros.

Por ahora, el precio sigue siendo un misterio. Las estimaciones sitúan al Subaru Getaway entre $55,000 y $62,000 dólares, aunque la marca todavía no ha confirmado cuánto costará cada versión.

La espera, entonces, será un poco más larga. Subaru deberá aprovechar estos meses adicionales para terminar de poner a punto un modelo que será importante para su estrategia eléctrica en Estados Unidos. Si todo marcha según lo previsto, el Getaway debería comenzar a mostrar sus cartas durante el primer trimestre de 2027.

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