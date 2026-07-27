Cómo se vive en Supai, un pueblo oculto en el Gran Cañón: el correo llega en mula

En el estado de Arizona, en el fondo del Gran Cañón, existe un pueblo oculto llamado Supai. Esta comunidad conserva un estilo de vida muy distinto al de la mayoría de las ciudades de Estados Unidos.

Según reportes sobre este pequeño poblado, aquí no circulan automóviles y solo se puede llegar caminando, a lomos de una mula o en helicóptero.

Incluso, el correo continúa repartiéndose mediante un sistema tradicional que ha permanecido en funcionamiento durante décadas: una caravana de mulas.

Este singular método de distribución, administrado por el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), no solo lleva cartas y paquetes, sino también contribuye al abastecimiento de una comunidad que vive aislada del resto del país por la geografía del Gran Cañón.

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Entre 10 y 22 mulas viajan todos los días a Supai

Uno de los rasgos más llamativos de Supai es la forma en que recibe el correo. Cada jornada, entre 10 y 22 mulas, guiadas por un arriero a caballo, recorren nueve millas (14,5 kilómetros) por un sendero rocoso hasta la oficina postal del pueblo.

El descenso hasta la aldea tarda alrededor de tres horas, mientras que el regreso demanda unas cinco horas debido a la pendiente. Al finalizar la entrega, el arriero libera a las mulas para que emprendan el camino de regreso por sí mismas.

Cada animal transporta hasta 200 libras (90 kilogramos) de carga, distribuida de manera equilibrada para garantizar su estabilidad durante el recorrido. Además, la oficina postal de Supai utiliza un matasellos especial inspirado en este histórico servicio de transporte. Según el USPS, existen registros de este sistema desde la década de 1930.

Cuando finaliza la entrega de cartas, el arriero libera a las mulas para que emprendan el camino de regreso por sí mismas. Crédito: Tangent Imagez | Shutterstock

Una comunidad aislada con hábitos diferentes

Supai es considerada la comunidad más remota ubicada dentro de los estados contiguos de Estados Unidos. De acuerdo con un reportaje de la BBC, el poblado se encuentra a unos 13 kilómetros de la carretera más cercana y no tiene acceso para vehículos motorizados.

En este pequeño oasis, donde viven alrededor de 208 personas según el censo de 2010, la vida cotidiana se adapta a las limitaciones del entorno. Los desplazamientos se realizan caminando, en mula o mediante helicóptero, utilizado principalmente para el transporte de pasajeros y mercancías urgentes.

La alimentación también requiere una logística especial. Los alimentos congelados llegan diariamente en camión hasta Peach Springs, localidad que alberga la única oficina postal del país equipada con cámara frigorífica para abastecer posteriormente a Supai.

Tradiciones que siguen vigentes

La comunidad de Supai está habitada por la tribu Havasupai, un pueblo originario que reside en esta zona desde hace más de mil años.

Su nombre significa “gente de las aguas azul verdosas”, en referencia al color turquesa de las cascadas formadas por depósitos naturales de travertino.

Muchas familias mantienen prácticas tradicionales como el cultivo de maíz, frijoles y calabaza en pequeñas parcelas. También continúan hablando su lengua nativa y elaborando cestas artesanales, costumbres transmitidas de generación en generación.

El Consejo Tribal administra la Reserva India Havasupai y regula el acceso de los visitantes. Cada año, más de 20,000 turistas llegan para conocer este paraje natural, pero deben obtener un permiso previo antes de ingresar.

Además, las autoridades supervisan el estado de las mulas utilizadas por operadores turísticos comerciales para garantizar el bienestar de los animales que siguen siendo fundamentales en la vida diaria de Supai.

Supai se encuentra a unos 13 kilómetros de la carretera más cercana y no tiene acceso para vehículos motorizados. Crédito: Tangent Imagez | Shutterstock

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