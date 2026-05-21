Pena de muerte en Arizona: por qué puede tardar hasta 20 años en ejecutarse

El reciente caso de Leroy Dean McGill, ejecutado más de 20 años después de haber recibido la pena de muerte; por el asesinato de un hombre en 2002, abre una pregunta sobre este proceso en Arizona: por qué un condenado puede tardar hasta décadas en el corredor de la muerte.

Incluso, después de que un tribunal haya dictado la sentencia definitiva, especialistas legales explican que la tardanza está relacionada con el extenso proceso de apelaciones, revisiones judiciales y garantías constitucionales que existen antes de aplicar una pena irreversible.

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El largo camino después de una sentencia de muerte

Cuando un juez o jurado dicta una condena de pena capital, el caso no termina ahí. De hecho, apenas comienza una nueva etapa judicial que puede extenderse durante años o incluso décadas.

“La gran pregunta que se hace la gente es: ¿por qué tarda tanto?”, analiza el abogado Benjamin Taylor, experto en derechos civiles, derecho de familia, defensa penal y casos de pena de muerte.

Taylor explicó al portal AZ Family que el sistema estadounidense prioriza revisar cada detalle del proceso para evitar errores irreparables. “La pena de muerte es el castigo máximo”, dijo Taylor. “Una vez que se implementa la pena de muerte, no hay vuelta atrás. Ya está hecho”.

Por esa razón, todas las condenas de muerte reciben automáticamente una apelación. Los tribunales superiores revisan si el juicio original se realizó correctamente, si las pruebas fueron válidas y si los derechos constitucionales del acusado fueron respetados.

Las apelaciones pueden durar muchos años

“Normalmente, la primera apelación se presenta ante la Corte Suprema de Arizona, y después ante el Noveno Circuito”, detalla Taylor. “Y en última instancia, cada tribunal decidirá si considera que el caso se tramitó correctamente en la instancia de primera instancia o no”.

Cada revisión puede tomar años debido a la cantidad de documentación, audiencias y análisis legales involucrados. Además, los abogados defensores suelen presentar recursos adicionales relacionados con nuevas pruebas, posibles errores procesales o cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la sentencia.

“También pueden obtener un nuevo juicio, porque quieren asegurarse de que, en última instancia, la persona tenga un juicio justo y de que se ejecute a la persona correcta, de que sea declarada culpable”, dijo Taylor.

Arizona también ha enfrentado controversias relacionadas con la forma en que se realizan las ejecuciones, algo que ha ralentizado aún más algunos procesos.

En 2014, el estado suspendió temporalmente las ejecuciones después del caso de Joseph Wood, cuya muerte mediante inyección letal tardó casi dos horas. El episodio provocó críticas nacionales y abrió investigaciones sobre los protocolos utilizados.

“Aunque estén en el corredor de la muerte, todavía tienen derechos”, enfatizó el abogado. “Y hay que asegurarse de que sean ejecutados de forma adecuada y justa”.

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