Qué pasa en Arizona si no reclamas un premio de lotería y cuánto tiempo tienes

Ganar la lotería no es tarea sencilla, ya que requiere suerte, constancia y algunas estrategias al comprar los tickets. Sin embargo, lo realmente sorprendente sucede cuando nadie reclama un boleto premiado, y pasa mucho más de lo que imaginas.

Al igual que en muchos estados del país, en Arizona existen reglas que determinar qué ocurre cuando un ticket ganador; del juego que sea, no es presentado para reclamar el premio. Incluso, la Arizona Lottery establece un plazo específico para hacerlo, y si ese tiempo vence, el dinero se pierde de manera definitiva.

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Cuánto tiempo tienes en Arizona para reclamar un boleto premiado

Según las normas oficiales de la lotería estatal, los jugadores cuentan con 180 días, aproximadamente seis meses, para reclamar sus ganancias.

En los juegos de sorteo como Powerball, Mega Millions y The Pick, el plazo comienza a correr desde la noche en que se realiza el sorteo. En cambio, los llamados “Scratchers” o raspaditos tienen una regla distinta. En esos casos, los 180 días empiezan a contarse desde la fecha oficial en que el juego termina y deja de venderse.

Una vez superado ese límite, el boleto queda invalidado automáticamente y el ganador pierde cualquier derecho a recibir el dinero. Aunque ha habido casos en que los reclaman después de cumplido el tiempo, la norma administrativa es muy clara.

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¿Qué ocurre con el dinero no reclamado?

Muchas personas creen que el dinero pasa al programa estatal de propiedades no reclamadas, pero Arizona Lottery aclara: los fondos de premios vencidos regresan directamente a la lotería estatal y son redistribuidos de acuerdo con las leyes locales.

“La mayor parte de los fondos se reintegran al fondo de premios de la Lotería de Arizona para crear más oportunidades de ganar para los jugadores”, se lee en el sitio web. Sin embargo, otra parte se destina a programas comunitarios y educativos.

Uno de los principales beneficiarios es el programa Court Appointed Special Advocates, conocido como CASA, que recibe el 30% de los fondos no reclamados para ayudar a niños víctimas de abuso o abandono.

También se asignan recursos al Tribal College Dual Enrollment Fund y al grupo especializado en delitos cibernéticos contra menores AZICAC, enfocado en combatir crímenes en internet relacionados con niños.

Cada año, miles de dólares en premios quedan sin reclamar en distintos estados del país, y Arizona no es la excepción. Muchas veces los jugadores olvidan revisar sus números, pierden el boleto o desconocen la fecha límite.

Por eso, las autoridades recomiendan revisar cada ticket después de los sorteos y actuar rápidamente en caso de resultar ganador. Un pequeño descuido podría hacer que un premio legítimo termine financiando otros programas y no llegue nunca al bolsillo del afortunado jugador.

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