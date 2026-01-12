Los mejores días para jugar la lotería, según la astrología

Aunque la lotería se basa en las probabilidades (cuanto más juegues, más oportunidades tienes), la astrología indica que no solo debes fijarte en el número de intentos, sino también en el día que compras tu boleto. Esto se debe a que cada día de la semana se rige por un planeta distinto, lo que impacta directamente en tu suerte para el azar.

Inbaal Honigman, experta astróloga y psíquica, explica que seleccionar el día adecuado permite armonizar la intención personal con fuerzas asociadas a la expansión, la claridad o la cautela. A partir de allí también podrías aplicar curiosas técnicas como la de repetir números.

Cuáles son los mejores días para jugar la lotería

1. Jueves

Es considerado el mejor día de la semana, ya que está regido por el planeta Júpiter, vinculado con la expansión, la prosperidad y las oportunidades. Según Honigman, representa crecimiento y confianza, dos factores que simbólicamente se relacionan con las ganancias inesperadas.

Pero ojo, porque no solo se trata de elegir el jueves, sino también otros factores fundamentales: hora de compra, intención y amuletos.

En este sentido, la recomendación astrológica es comprar el boleto por la mañana, cuando apenas comienza el día. Asimismo, es vital que te repitas una afirmación enfocada en la abundancia y el deseo de ganar. Y por último, aunque es opcional, puedes llevar contigo un amuleto de la suerte.

Algunos creyentes también aconsejan alejar la mala suerte con dos elementos comunes, pero poderosos: ajo y sal.

2. Domingo

Si no has podido un jueves, el domingo es tu mejor opción para jugar la lotería. Este día está regido por el Sol, símbolo de vitalidad, claridad y éxito personal. Para Inbaal Honigman, la energía solar fortalece las intenciones y favorece la toma de decisiones con confianza.

El Sol representa el centro y la identidad, por lo que el domingo es ideal para quienes buscan alinear su deseo de prosperidad con una actitud consciente y enfocada. No es un día de impulsos, sino de visualización y propósito.

Al igual que el jueves, es fundamental que hagas afirmaciones poderosas, que lleves un amuleto y, en este caso, podrías comprar el boleto por la mañana o al mediodía.

Días no favorables: viernes y sábado

Las razones van hacia lo mismo: qué planetas rigen cada día. El viernes está bajo la influencia de Venus, planeta del amor, la armonía y la estabilidad. Aunque es favorable para relaciones y asuntos emocionales, no lo es para riesgos financieros o ganancias repentinas.

El sábado, por su parte, está regido por Saturno, asociado con la disciplina, las pruebas y el karma. Saturno impone límites y procesos lentos, por lo que no favorece resultados rápidos ni apuestas. Es un día más adecuado para planificar y reflexionar que para tentar a la suerte.

