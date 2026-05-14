Cuánto gana un plomero en Arizona: salario mínimo por hora

En Arizona, la demanda de plomeros especializados en instalaciones y reparaciones hidráulicas mantiene los salarios en niveles competitivos, especialmente en ciudades en crecimiento como Phoenix.

Incluso, según sitios web como Mi Próximo Paso, la plomería es uno de los oficios mejor pagados dentro del sector de la construcción y mantenimiento en Estados Unidos.

De acuerdo con estimaciones salariales publicadas en plataformas de empleo y reportes laborales, un plomero en Arizona gana en promedio entre $29.64 y $29.78 dólares por hora. Esto representa ingresos anuales que pueden variar considerablemente según la experiencia, las certificaciones y la ubicación del empleo.

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El salario anual de un plomero en Arizona

Actualmente, el ingreso anual promedio de un plomero en el estado ronda entre $54,000 y $69,000 dólares. Sin embargo, no todos los trabajadores reciben el mismo pago.

Los profesionales que se encuentran en rangos iniciales o todavía trabajan como ayudantes suelen ganar menos, con salarios que pueden comenzar cerca de los $21 por hora.

En cambio, los plomeros más experimentados, especialmente aquellos con licencias avanzadas y años de trayectoria, logran superar los $83,000 anuales e incluso alcanzar cifras mayores.

Los ayudantes o aprendices, generalmente comienzan realizando tareas básicas mientras adquieren práctica en instalaciones, mantenimiento y reparación de sistemas de agua y drenaje. A medida que aumentan sus conocimientos técnicos y obtienen certificaciones, el salario también crece.

Por su parte, especialistas del sector señalan que los trabajadores con licencia de maestro plomero pueden superar fácilmente los $100,000 dólares anuales, especialmente si manejan proyectos comerciales o trabajan de forma independiente.

Phoenix tiene la mayor demanda… y salario

La ubicación también influye considerablemente en el ingreso. En áreas metropolitanas como Phoenix, donde existe mayor construcción residencial y comercial, los salarios suelen ser más altos que en zonas rurales del estado.

Algunas empresas privadas ofrecen pagos superiores al promedio para atraer trabajadores calificados. Entre las compañías mencionadas en listados de empleo destacan Semper Fi Heating & Cooling y Steve’s Plumbing & AC Service, que reportan salarios competitivos en comparación con otros empleadores del sector.

Otro aspecto importante es el pago por horas extras. Muchos plomeros trabajan jornadas superiores a las 40 horas semanales, especialmente en emergencias, construcciones nuevas o reparaciones urgentes.

En esos casos, las leyes laborales suelen establecer pagos adicionales de tiempo y medio o incluso doble turno, lo que aumenta considerablemente el ingreso mensual.

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