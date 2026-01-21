¿Cuánto es el salario mínimo por hora en California? El más elevado de 2026 en EE.UU.

Mientras el salario mínimo federal en Estados Unidos sigue “congelado” en $7.25 dólares por hora desde 2009, varios estados han optado por actualizar sus propias tarifas y uno de ellos es California, que ahora maneja el más elevado de 2026.

Pero no está solo, porque al menos 18 estados también han anunciado previamente incrementos salariales para combatir el aumento del costo de vida.

Cuánto es el salario mínimo por hora en California

Según publica el sitio web la Oficina de la Comisionada Laboral de California (LCO), el salario mínimo es de $16.90 dólares por hora, una diferencia clara frente al promedio nacional. La tarifa aplica para todos los empleados, sin importar el tamaño de la empresa o el número de trabajadores contratados.

Desde 2023, cuando el salario mínimo era de $15.50, la legislación estatal eliminó la distinción entre grandes empleadores y pequeños negocios, unificando el salario mínimo con el objetivo de garantizar mayor equidad laboral. Anualmente, ha ido aumentando medio dólar, llegando ahora a $16.90 (40 centavos más respecto al 2024).

Lee también: ¿Cuánto se necesita ganar para estar cómodo en 2026?

¿Para quiénes aplica el salario mínimo de 16.90 dólares?

Según la normativa vigente, la mayoría de los trabajadores en California tienen derecho a recibir como mínimo esta cantidad por hora. La medida aplica tanto para empleados de tiempo completo como de medio tiempo, así como para quienes trabajan por horas.

Entre los sectores beneficiados se encuentran la industria restaurantera, el comercio minorista, la limpieza, la manufactura, la agricultura, el transporte y los servicios personales. También impacta de forma directa en estudiantes trabajadores, empleados temporales y migrantes que dependen de estos ingresos para cubrir gastos básicos.

Según indica la LCO, las propinas no pueden utilizarse para cubrir el salario mínimo obligatorio. Esto significa que, incluso en actividades donde los trabajadores reciben propinas, como restaurantes, bares u hoteles, el empleador está obligado a pagar al menos $16.90 por hora como salario base, sin incluir lo que el empleado reciba de los clientes.

Los empleados que consideren que están recibiendo un pago inferior al mínimo legal pueden presentar una queja ante la LCO, oficina encargada de investigar denuncias, exigir pagos retroactivos y garantizar el cumplimiento de la ley laboral en el estado.

Otros estados que pagan al menos $15 dólares como salario mínimo por hora son: Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Washington.

Te puede interesar:

· Aumento del salario mínimo en Washington: esta es la fecha clave

· El senador Josh Hawley promueve subir el salario mínimo federal a $15 dólares por hora

· Casi 3 de cada 10 hogares en EE.UU. viven al día: informe