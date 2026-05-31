Arizona aplica nuevas normas para usar fuegos artificiales y endurece las multas

Arizona se ha marcado el objetivo de que las celebraciones del Día de la Independencia sean más seguras respecto al uso de fuegos artificiales. En este sentido, las autoridades municipales de Phoenix aprobaron una serie de cambios que buscan: reforzar el control, reducir el riesgo de incendios y accidentes, además de sancionar con mayor severidad a quienes incumplan.

Según reseña el portal AZ Family, la policía local contará con más herramientas para actuar de manera inmediata ante infracciones relacionadas con fuegos artificiales ilegales.

Las nuevas reglas también endurecen las sanciones económicas. Los infractores podrían enfrentar multas de hasta $2,500 dólares dependiendo de la gravedad del caso y de si se trata de una conducta repetitiva.

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Nuevas zonas donde está prohibido usar fuegos artificiales en Phoenix

Uno de los cambios más relevantes establece la prohibición del uso de fuegos artificiales dentro de un radio de una milla (aproximadamente 1,6 kilómetros) de las reservas naturales de Phoenix.

Además, la ciudad podrá ampliar temporalmente las zonas restringidas e incluir parques y otras propiedades municipales dependiendo de las condiciones de riesgo de incendio existentes en cada momento.

La medida busca proteger áreas especialmente vulnerables durante el verano. Sobre este tema, Debra Stark, miembro del Consejo Municipal de Phoenix, expresó su preocupación por el peligro que representan los fuegos artificiales cerca de espacios naturales.

“Una de las cosas que realmente me preocupa es que recibimos muchos comentarios sobre los fuegos artificiales en los alrededores de las reservas naturales, y en julio esas reservas pueden ser como polvorines, así que eso me asusta”, dijo.

Para ayudar a los residentes a cumplir las nuevas disposiciones, la ciudad ha puesto a disposición un mapa interactivo que identifica las áreas donde los fuegos artificiales están permitidos y aquellas donde están prohibidos.

La policía podrá confiscar fuegos artificiales ilegales

Otra de las novedades es que los agentes de la policía de Phoenix ahora tienen autoridad para confiscar fuegos artificiales ilegales en el lugar de los hechos. Esta facultad busca evitar que los dispositivos sigan utilizándose una vez detectada la infracción.

Según las autoridades, el objetivo principal no es llenar las cárceles de infractores, sino promover el cumplimiento de las normas y prevenir situaciones peligrosas.

“Probablemente comenzaremos con una multa civil y luego el fiscal de la ciudad tendrá la posibilidad de investigar a los reincidentes”, dijo Brian Rimsza, teniente de la policía de Phoenix.

En situaciones de reincidencia o cuando el uso ilegal de fuegos artificiales provoque daños materiales o represente un riesgo significativo para la seguridad pública, las consecuencias podrían ser más severas e incluso derivar en procesos judiciales.

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