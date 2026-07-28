Honda prepara una nueva Ridgeline para conquistar EE.UU.

La Honda Ridgeline se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su historia. La marca japonesa confirmó que ya está desarrollando la tercera generación de su pickup mediana, un modelo que ha construido su identidad precisamente por hacer las cosas de una manera distinta a sus rivales.

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El anuncio despeja una de las grandes dudas que rodeaban al modelo y anticipa una renovación que llegará en los próximos dos años. Honda, además, ya mostró una primera imagen de la camioneta, aunque todavía mantiene bajo reserva buena parte de sus características.

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La silueta permite identificar una carrocería de cuatro puertas, pero también deja ver una postura más musculosa. Honda adelantó que tendrá un “diseño aún más robusto”, una descripción que encaja con el giro que la compañía viene dando a sus SUV.

Una inspiración que podría llegar desde la Passport

La nueva Honda Passport puede ser una de las claves para entender hacia dónde irá la Ridgeline. El SUV mediano recibió una renovación importante y ahora luce una imagen más cuadrada, una parrilla de mayor tamaño y una personalidad mucho más aventurera.

Esa misma receta podría trasladarse a la pickup. Una Ridgeline con una apariencia más elevada y marcada tendría mejores argumentos para enfrentarse visualmente con modelos como Toyota Tacoma, Ford Ranger, Chevrolet Colorado y Nissan Frontier.

También existe la posibilidad de que Honda refuerce la presencia de la denominación TrailSport. Esta variante ya tiene un espacio dentro de los SUV de la marca y podría encajar muy bien con una Ridgeline que busque llamar más la atención fuera del asfalto.

Una pickup que siempre jugó diferente

La Ridgeline no nació para copiar a las pickups tradicionales. Desde su aparición hace aproximadamente dos décadas, Honda apostó por una construcción monocasco derivada de la arquitectura utilizada en sus SUV, en lugar del tradicional chasis de largueros que domina entre sus principales competidores.

Esa fórmula tiene consecuencias muy claras. La camioneta puede ofrecer una conducción más cómoda en carretera y un comportamiento más parecido al de un SUV, algo que ha sido uno de sus principales argumentos frente a otras opciones del segmento.

También existe un detalle práctico que se ha convertido en una de sus señas de identidad. La Ridgeline cuenta con un compartimento de almacenamiento oculto debajo de la zona de carga, una solución que Honda podría conservar en la nueva generación.

La producción seguirá en Estados Unidos

El cambio de generación tampoco supondrá una salida de Norteamérica. Honda confirmó que la nueva Ridgeline continuará fabricándose en Estados Unidos, concretamente en la planta de Alabama.

La instalación también produce otros modelos importantes para la compañía, como la Pilot, la Passport y la Odyssey. De esta manera, Honda mantendrá en territorio estadounidense la fabricación de una pickup que tiene en ese mercado a uno de sus principales públicos.

La transición comenzará a tomar forma antes de que termine el año. Honda tiene previsto finalizar la producción de la Ridgeline 2026 para preparar la línea de ensamblaje que recibirá a la tercera generación.

Honda Silver Civic. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

La nueva Ridgeline apunta hacia 2028

Todavía falta conocer prácticamente todo lo relacionado con el apartado mecánico, las versiones, el equipamiento y las capacidades de la nueva pickup. Honda tampoco ha revelado una fecha exacta para su presentación oficial.

Lo que sí está claro es que el estreno ocurrirá dentro de los próximos dos años. Por calendario, eso abre la puerta a que la tercera generación termine llegando como modelo 2028.

La espera servirá para comprobar hasta dónde quiere llevar Honda a una pickup que nunca buscó competir bajo las mismas reglas que sus rivales. Ahora, con una imagen mucho más fuerte como prioridad, la Ridgeline podría conservar su carácter práctico y cómodo, pero con suficientes argumentos visuales para hacerse notar mucho más en el mercado estadounidense.

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