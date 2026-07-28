Mitsubishi revela cómo cargará su nuevo Eclipse Sportback EV

Mitsubishi quiere que la llegada de su nuevo eléctrico sea sencilla también cuando toque buscar un punto de carga. El Eclipse Sportback EV 2027, que comenzará a venderse en Norteamérica en otoño de 2026, tendrá diferentes alternativas para recuperar energía, tanto en casa como en estaciones de carga rápida.

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El SUV eléctrico contará de serie con un conector SAE J1772 para las recargas de nivel 1 y nivel 2. A esto se suma la compatibilidad con el estándar NACS, utilizado por la red Supercharger de Tesla, que permitirá acceder a recargas de nivel 3.

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Con esta última opción, el Eclipse Sportback EV podrá alcanzar una potencia de hasta 150 kW. Según Mitsubishi, pasar del 10% al 80% de carga podría tomar alrededor de 35 minutos. El resultado real dependerá de factores como la temperatura exterior, las condiciones de la batería, su antigüedad, la fuente de alimentación y el uso de accesorios mientras el vehículo permanece conectado.

Una batería pensada para durar

La propuesta eléctrica se apoya en una batería de iones de litio de 75 kWh que viene de serie. Su sistema de refrigeración líquida busca mantener bajo control la temperatura durante el proceso de carga, algo importante tanto para mejorar la eficiencia como para favorecer la autonomía y extender la vida útil del paquete.

El modelo también marca un nuevo capítulo para Mitsubishi dentro de su estrategia de electrificación. El Eclipse Sportback EV forma parte de Momentum 2030, el plan con el que la marca pretende avanzar en vehículos electrificados mientras renueva su oferta y transforma su modelo comercial.

El Mitsubishi Eclipse Sportback EV 2027. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Diseño con sello Mitsubishi

Más allá de la parte eléctrica, Mitsubishi quiere que este SUV subcompacto tenga una personalidad propia. El Eclipse Sportback EV incorporará parachoques específicos en ambos extremos, además de grupos ópticos delanteros y traseros con firmas luminosas diferenciadas.

Las llantas de aleación de diseño deportivo completarán una imagen que buscará combinar el carácter de un SUV con una apariencia más dinámica. En el frontal y en otros elementos del vehículo también estará presente el conocido logotipo Triple Diamond de Mitsubishi.

Llega el Mitsubishi Eclipse Sportback EV 2027. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

El proyecto tiene además una conexión directa con la estrategia de la Alianza. Nissan Motor Co. será el encargado de suministrar el vehículo, que tomará como base la próxima generación del Nissan LEAF.

La ofensiva eléctrica de Mitsubishi no terminará con este modelo. A comienzos de 2027 está prevista la llegada de una variante de carácter todoterreno derivada del Outlander, con la que la marca seguirá ampliando su oferta.

Mitsubishi Eclipse Sportback EV 2027. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

Por ahora, Mitsubishi mantiene bajo reserva buena parte de la información comercial del Eclipse Sportback EV. La compañía anticipó que próximamente entregará nuevos detalles sobre el modelo antes de su lanzamiento norteamericano.

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