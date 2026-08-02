Manejar un auto manual podría mantener más activo al cerebro

Pisar el embrague, buscar la marcha adecuada y volver a acelerar parece una rutina completamente mecánica para quien lleva años conduciendo. Sin embargo, esa secuencia obliga al cerebro a coordinar varias acciones al mismo tiempo y podría tener un efecto interesante sobre determinadas funciones cognitivas.

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Investigadores de la Universidad de Tohoku, en Japón, estudiaron las diferencias entre conducir un automóvil manual y uno automático mediante técnicas de neuroimagen. Sus resultados apuntan a una mayor actividad de la corteza prefrontal cuando el conductor debe encargarse de los cambios de marcha.

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Esta región cerebral está relacionada con procesos como la atención, la memoria de trabajo y la toma de decisiones. Por eso, la conducción manual introduce un nivel adicional de participación mental frente a una transmisión que realiza automáticamente buena parte del trabajo.

Un pequeño ejercicio detrás del volante

La diferencia no está únicamente en mover una palanca. Quien conduce un vehículo manual tiene que escuchar el régimen del motor, calcular cuándo cambiar, controlar el embrague y dosificar el acelerador mientras observa el tráfico.

Todo ocurre prácticamente al mismo tiempo. Esa combinación genera un proceso constante de percepción, decisión y respuesta que mantiene al conductor involucrado en lo que sucede con el vehículo.

Interior del Hyundai Kona EV 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Los investigadores plantean que esta exigencia podría funcionar como una especie de “entrenamiento de baja intensidad” para algunas capacidades cognitivas. Eso no significa que conducir un manual sea suficiente para preservar la salud cerebral ni que pueda reemplazar el ejercicio físico, una alimentación equilibrada u otros hábitos saludables.

La idea es más sencilla. Una actividad cotidiana que exige tomar decisiones y coordinar movimientos puede añadir estímulos al cerebro de manera repetida.

La conducción también exige atención

El efecto podría ir más allá de la actividad cerebral. Al tener que decidir constantemente qué marcha utilizar, el conductor permanece más pendiente del comportamiento del automóvil y de las condiciones de la carretera.

Una pendiente, por ejemplo, puede obligar a reducir una marcha. Una maniobra de adelantamiento puede requerir preparar el motor antes de acelerar. Incluso el sonido del propulsor se convierte en una señal que ayuda a determinar qué hacer a continuación.

En un vehículo automático muchas de esas decisiones quedan en manos de la transmisión. Eso no significa que conducir un automóvil automático reduzca necesariamente la capacidad de atención, pero sí cambia la cantidad de tareas que recaen directamente sobre quien está al volante.

Interior del Kia EV4 Fastback. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Cada vez quedan menos opciones manuales

El hallazgo resulta curioso si se tiene en cuenta que las transmisiones manuales están perdiendo presencia. En Japón, apenas entre 1% y 2% de los vehículos nuevos se venden con pedal de embrague, mientras que en Estados Unidos representaron alrededor de 0,7% de las ventas durante 2024.

Europa conserva una mayor presencia de estas cajas, aunque tampoco escapa a la tendencia hacia las transmisiones automáticas. España e Italia todavía registran una participación superior al 40% para las cajas manuales, pero la oferta de modelos disponibles se reduce progresivamente.

Para los aficionados, el estudio japonés entrega un argumento adicional para defender una tecnología que cada vez aparece menos en los concesionarios. La transmisión manual no solamente cambia la manera de conducir, sino que obliga a participar activamente en más decisiones durante cada recorrido.

Eso sí, conviene no exagerar sus conclusiones. La investigación señala una mayor actividad en determinadas áreas del cerebro durante la conducción manual, pero eso no equivale a demostrar que cambiar marchas prevenga enfermedades neurológicas o detenga el deterioro cognitivo.

Lo que sí queda claro es que manejar un auto manual demanda más coordinación y atención. Y para quienes disfrutan esa conexión con el automóvil, ahora existe una razón más para seguir apretando el embrague y buscando la siguiente marcha.

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