Lamborghini crea un Revuelto inspirado en los samuráis

Una katana, una armadura y el código de honor de los samuráis encontraron una forma bastante particular de llegar a la industria automotriz. Lamborghini tomó esa inspiración para crear el Revuelto Impavido, una edición especial que celebra los 25 años de presencia de la marca italiana en Japón.

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La producción estará limitada a apenas 25 unidades numeradas, lo que convierte a este Revuelto en una pieza pensada desde el comienzo para coleccionistas. El nombre tampoco fue elegido al azar. “Impavido” significa intrépido o valiente en italiano y resume bastante bien el concepto que Lamborghini quiso llevar a esta creación.

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La conexión con Japón se construyó alrededor del Bushido, el antiguo código de conducta asociado con los samuráis y relacionado con valores como valentía, disciplina, lealtad y determinación.

Una carrocería que cuenta la historia

La influencia samurái aparece en prácticamente cada rincón de la carrocería. Las formas afiladas de las puertas y del sector posterior buscan recordar el movimiento de una katana, mientras los detalles dorados toman como referencia el odoshi, los cordones de seda utilizados para unir las piezas de las armaduras tradicionales.

También existe una referencia al maedate, el adorno que se colocaba sobre el casco de los samuráis y que podía representar protección, honor e identidad.

En el techo y los guardabarros, Lamborghini reinterpretó visualmente el kozane, las pequeñas placas que formaban parte de las armaduras japonesas. La marca llevó ese concepto a superficies geométricas que encajan con el lenguaje agresivo del Revuelto.

Cuatro formas de interpretar Japón

Los 25 ejemplares podrán configurarse en cuatro combinaciones de colores, cada una con una referencia diferente a la cultura japonesa.

Verde Campus toma inspiración del jade Hisui, considerado la piedra nacional de Japón y asociado con la naturaleza y la vida. Grigio Artis Lucido, por su parte, busca recordar el acero de una katana y los conceptos de honor y perfección artesanal.

Grigio Crater Matt se inspira en las armaduras oscuras de los samuráis, mientras Rosso Pyra recupera el conocido rojo Sanada, relacionado con el coraje y la fuerza.

Todas las configuraciones incorporan detalles en bronce, piezas específicas de fibra de carbono, pinzas de freno en ese mismo tono y llantas forjadas Altanero de 21 y 22 pulgadas. Las salidas de escape reciben un acabado negro mate.

Un interior hecho para coleccionistas

El tratamiento especial continúa dentro del habitáculo. Lamborghini combina cuero Nero Ade con tejido Corsa Tex y utiliza costuras en bronce para acompañar los diferentes elementos inspirados en Japón.

Los asientos reciben bordados exclusivos y tanto el techo como los paneles de las puertas cuentan con gráficos específicos relacionados nuevamente con el universo samurái.

Uno de los detalles que deja más clara la condición de pieza de colección es la placa de fibra de carbono numerada. Cada unidad llevará su identificación correspondiente, como “1 de 25”, además de un logotipo exclusivo que distingue al Impavido dentro de la familia Revuelto.

Lamborghini Revuelto. Crédito: Lamborghini. Crédito: Cortesía

El V12 sigue siendo protagonista

Toda esta personalización no cambia la esencia mecánica del superdeportivo. El Revuelto Impavido conserva el sistema híbrido que combina un motor V12 atmosférico de 6,5 litros con tres motores eléctricos y una transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades.

La combinación entrega 1.015 caballos de fuerza, una cifra que deja claro que la edición especial no se limita a una transformación estética. Debajo de todos esos detalles inspirados en Japón permanece la misma máquina de alto rendimiento que caracteriza al Revuelto.

Solo 25 unidades y sin precio confirmado

Lamborghini todavía no ha revelado cuánto costará el Revuelto Impavido, aunque será difícil que se quede cerca del precio de entrada del modelo convencional. El Revuelto estándar parte de aproximadamente $600,000 dólares y esta edición suma una producción extremadamente limitada, numerosos elementos personalizados y un trabajo de diseño exclusivo.

Por eso, es razonable esperar que el Impavido supere los $700,000 dólares, aunque esa cifra todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Lo que sí está definido es su exclusividad. Solo 25 personas podrán llevarse a casa este particular encuentro entre el V12 italiano y la tradición samurái japonesa.

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