Lamborghini y Halo se unen en un Urus inspirado en Master Chief

Un superdeportivo italiano y un soldado digital que marcó a toda una generación de jugadores no parecían destinados a cruzarse.

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Sin embargo, Lamborghini y Microsoft acaban de sorprender con una alianza que une dos mundos completamente distintos, el de los SUV híbridos de alto rendimiento y el del universo Halo.

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Así nació el Urus SE Master Chief 117 Edition, un vehículo único creado para celebrar el estreno de Halo: Campaign Evolved.

Un diseño que rinde tributo a Master Chief

La base de este proyecto es el Lamborghini Urus SE, la variante híbrida enchufable del popular SUV italiano. Los diseñadores tomaron como referencia la armadura MJOLNIR de Master Chief, ese verde militar que identifica al personaje desde que Halo debutó en 2001, y lo trasladaron a la carrocería completa del vehículo. El resultado es un auto que parece haber salido directamente del universo del videojuego.

Entre los elementos más llamativos aparece el número 117 en ambas puertas delanteras y en el portón trasero, junto al emblema del Cuerpo de Marines del UNSC.

Los cristales y los faros tienen un acabado dorado que remite a la visera del casco del personaje, mientras que las luces diurnas incorporan un tono amarillo exclusivo para esta edición. Cada gráfico fue desarrollado específicamente para este modelo, sin repetirse en ningún otro Urus.

Una experiencia que también llega al mundo virtual

La colaboración no se queda solo en el vehículo físico. Microsoft confirmó que todos los jugadores de Forza Horizon 6 podrán manejar una versión digital del Urus SE Master Chief 117 Edition a partir del 30 de julio de 2026. Bastará con reclamar el diseño desde el Centro de Mensajes del juego para que el auto se sume automáticamente al garaje virtual de cada usuario.

El Lamborghini Urus SE Master Chief 117 Edition. Crédito: Xbox. Crédito: Cortesía

Lamborghini y Xbox también pensaron en quienes quieren llevarse un pedazo de esta alianza a casa. Por eso anunciaron una serie limitada de réplicas a escala 1:18 que reproducen con fidelidad cada detalle del vehículo real. Estas miniaturas no estarán a la venta de forma tradicional, sino que se entregarán mediante un sorteo internacional organizado por Xbox.

El lanzamiento llega justo cuando Halo: Campaign Evolved se prepara para debutar en todo el mundo. El título, una recreación moderna del histórico Halo: Combat Evolved que revolucionó los videojuegos de disparos en consola en 2001, está disponible desde el 28 de julio de 2026 en Xbox Series X|S, PC con Windows, Steam y PlayStation 5.

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