BYD sorprende con 10,000 entregas de su SUV eléctrico más grande

10,000 unidades en apenas un mes. Ese es el número que consiguió el BYD Da Tang, también conocido como Tang L, después de comenzar oficialmente sus ventas en China. El dato resulta llamativo no solo por la velocidad con la que se están entregando los vehículos, sino porque estamos hablando del SUV eléctrico más grande y costoso de la marca dentro de esta familia.

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BYD puso el modelo a la venta el 17 de junio con cuatro configuraciones diferentes. La respuesta inicial ya había sido contundente durante su etapa de reservas, cuando acumuló más de 150,000 pedidos desde su presentación en el Salón del Automóvil de Pekín 2026.

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Ahora, la compañía está convirtiendo buena parte de ese interés en entregas reales y posiciona al Da Tang como el primer SUV de segmento D dentro de la familia Dynasty.

Una batería preparada para recorrer grandes distancias

El tamaño del Da Tang no es su único argumento. BYD quiso que este SUV también destacara por sus capacidades eléctricas y para ello estrenó la segunda generación de su batería Blade.

Con ella, el modelo puede alcanzar hasta 950 kilómetros de autonomía totalmente eléctrica bajo el ciclo de homologación CTLC. La cifra lo coloca entre los vehículos de producción con mayor alcance dentro de su categoría.

También incorpora una arquitectura eléctrica de 1,000 voltios, convirtiéndose en el primer BYD en utilizar esta configuración. El sistema está preparado para aprovechar la tecnología Flash Charging de la marca, que permite pasar del 10% al 97% de batería en apenas nueve minutos.

Para un SUV de estas dimensiones, esa capacidad de recuperar autonomía rápidamente puede convertirse en uno de sus argumentos más interesantes para los viajes largos.

BYD Da Tang o Tang L. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Un SUV que no intenta pasar desapercibido

El Da Tang mide 5,263 metros de largo, 1,999 metros de ancho sin contar los retrovisores y 1,79 metros de alto. La distancia entre ejes alcanza 3,13 metros, así que estamos ante un vehículo que necesita bastante espacio incluso antes de entrar a hablar de su habitáculo.

Ese tamaño se aprovecha con una configuración de siete pasajeros distribuidos en tres filas bajo un esquema 2+2+3. La propuesta está claramente dirigida a familias que necesitan espacio, pero también a quienes buscan un SUV eléctrico grande con una dotación tecnológica considerable.

Sobre el techo aparece un sensor LiDAR que trabaja junto al sistema de asistencia a la conducción God’s Eye 5.0. Esta tecnología está diseñada para ofrecer funciones de asistencia tanto en ciudad como en carretera.

El precio cambia completamente la historia

Una de las razones por las que el éxito del Da Tang resulta todavía más llamativo está en su precio. En China, la gama comienza en 239,900 yuanes y llega hasta los 309,900 yuanes en la versión más equipada.

Sede de BYD Design. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

Esos valores equivalen aproximadamente a $31,200 dólares y $40,200 dólares, respectivamente. Para un SUV eléctrico de estas dimensiones, con siete plazas, una batería de gran capacidad y una arquitectura de 1,000 voltios, la propuesta resulta especialmente competitiva frente a modelos de lujo de mayor precio.

BYD celebra el éxito en medio de un mercado complicado

El buen desempeño del Da Tang llega en un momento en el que BYD también enfrenta algunas dificultades en su mercado local. En junio, sus matriculaciones en China fueron de 228,123 unidades, un 22,02% menos que durante el mismo mes del año anterior.

El panorama también se refleja en el acumulado global. Durante la primera mitad del año, BYD comercializó 1,808,511 vehículos en todo el mundo, una cifra que representa una caída del 15,72% frente al mismo periodo anterior.

Por eso, las 10,000 unidades entregadas del Da Tang adquieren todavía más importancia. El SUV no solo está demostrando que existe demanda por los eléctricos grandes, sino que también está consiguiendo una velocidad de ventas notable para un modelo que apenas acaba de llegar al mercado.

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