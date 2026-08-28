Auto usado con pocas millas: ¿Realmente es una buena compra?

Encontrar un auto usado con muy pocas millas puede generar una sensación inmediata de oportunidad. Parece lógico pensar que menos kilómetros recorridos significan menos desgaste, pero esa regla no siempre funciona así.

Lee también: ¿El carro tiembla en Drive? Estas son las causas más comunes

Un vehículo también envejece cuando pasa largos periodos estacionado. Ese es uno de los detalles que conviene tener presente antes de cerrar una compra.

Puedes leer: La costumbre de las gasolineras de EE.UU. que genera molestias

Un automóvil con 20,000 millas puede esconder problemas relacionados con el tiempo que no aparecen en la lectura del odómetro.

El tiempo también desgasta un auto

Las llantas pueden endurecerse, agrietarse o deformarse aunque hayan recorrido muy pocas millas. Algo parecido puede ocurrir con mangueras, sellos, componentes de los frenos y otros elementos que están expuestos al paso del tiempo.

La batería también merece atención, especialmente en vehículos modernos que mantienen distintos sistemas electrónicos activos incluso cuando están estacionados. Fluidos como el aceite, refrigerante y líquido de frenos tampoco deben evaluarse únicamente por el kilometraje.

Por eso, un sedán de ocho años con 20,000 millas podría necesitar algunos trabajos de mantenimiento que otro vehículo con más recorrido, pero utilizado regularmente, todavía no requiera.

Cuidado con el odómetro

Hay otro asunto que puede convertir un supuesto negocio en un problema costoso. La manipulación del odómetro continúa siendo un riesgo dentro del mercado de vehículos usados.

Interior del Volkswagen Atlas Cross Sport 2027. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Un análisis citado en 2026 calculó que unos 2.45 millones de autos que circulan en Estados Unidos podrían tener el millaje alterado. La cifra representa un aumento de 14% frente a 2024 y la pérdida promedio para el comprador se estima en $3,300 dólares.

La mejor forma de detectar inconsistencias es comparar la lectura actual con facturas, mantenimientos, inspecciones, registros de título y reportes de historial. Si las millas aparecen en algún momento por debajo de una lectura anterior, hay una señal de alerta evidente.

Un auto casi nuevo también puede tener daños

Pocas millas tampoco significan que el vehículo haya tenido una vida perfecta. Un auto que sufrió un accidente importante puede ser reparado y posteriormente puesto a la venta con una apariencia impecable.

Lo mismo ocurre con los daños provocados por inundaciones. La humedad puede dejar corrosión, problemas eléctricos y otros inconvenientes que no necesariamente aparecen durante una revisión superficial.

Antes de comprar, conviene solicitar el VIN de 17 caracteres y revisar los antecedentes del vehículo. También es importante comprobar reclamaciones de seguros, daños registrados y cualquier información relacionada con el título.

Un informe de historial resulta útil, pero no sustituye una inspección independiente. Un mecánico puede encontrar señales que no aparecen en los documentos.

Los recalls tampoco desaparecen por falta de uso

Un vehículo puede haber pasado varios años prácticamente estacionado y, aun así, tener llamados a revisión pendientes. Esto cobra especial importancia en modelos modernos, que incorporan cámaras, sensores, sistemas electrónicos de frenado y asistentes de conducción.

Interior del BMW Alpina Vision Concept. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

También vale la pena comprobar que todas las reparaciones relacionadas con campañas de seguridad hayan sido realizadas. Un auto con poco millaje no queda automáticamente fuera de estos problemas.

La prueba de manejo debe servir para algo más que confirmar que el motor arranca. Hay que prestar atención a frenadas, dirección, aceleración, vibraciones, aire acondicionado, cámaras, sensores y cualquier alerta que aparezca durante el recorrido.

La revisión mecánica puede ahorrar mucho dinero

Antes de entregar un depósito, lo recomendable es revisar el VIN, comprobar la evolución del odómetro y estudiar el historial de mantenimiento. También conviene verificar los recalls y pedir comprobantes de las reparaciones importantes.

Pero hay una medida que puede marcar la diferencia. Llevar el vehículo a un mecánico independiente antes de comprarlo permite revisar aspectos que difícilmente pueden evaluarse mirando el auto estacionado frente al vendedor.

Si el propietario o concesionario no permite esa inspección, lo mejor es tomarlo como una señal de advertencia.

Las pocas millas pueden ser una ventaja real, pero solo cuando están acompañadas de un historial coherente, mantenimiento comprobable y una revisión mecánica que confirme que el vehículo está tan bien como promete su odómetro.

Seguir leyendo:

La guía para encontrar cargadores confiables en un viaje con auto eléctrico

Así funcionan las cámaras Flock que vigilan autos en EE.UU.

Los autos nuevos tienen más tecnología, pero también más problemas