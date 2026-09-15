¿Necesitas pagar por gasolina premium?





Los expertos de Consumer Reports explican las diferencias entre la gasolina regular, intermedia y premium, y cuál es la adecuada para tu auto.

By Keith Barry

Cuando llegas a una gasolinera, ves varias opciones en fila, con precios por galón que van aumentando. Ya sea gasolina regular (87 octanos en la mayoría de los estados), intermedia (89) o premium (91 a 94), las opciones se diferencian por su clasificación de octanaje según el Índice Antidetonante (AKI). Esto mide la resistencia del combustible a causar detonaciones en el motor. Estas ocurren cuando el combustible se enciende de manera desigual o en el momento incorrecto, producen un sonido de “golpeteo o tintineo” y pueden dañar el motor.

Gastar más en gasolina de mayor octanaje no necesariamente ayuda a mantener el motor en mejores condiciones. “En realidad, ‘premium’ no es la palabra adecuada para describir la gasolina de alto octanaje”, dice Jake Fisher, director sénior del Centro de Pruebas de Autos de CR. “Usar combustible premium en un auto que no está diseñado específicamente para este tipo de gasolina no hará que vaya más rápido, funcione mejor ni dure más”.

Usar gasolina regular o premium depende de las necesidades específicas de tu vehículo.

Aunque algunos autos sí requieren gasolina premium, la mayoría de los motores modernos están optimizados para usar gasolina regular. La mejor manera de saber cuál elegir es consultar el manual del propietario de tu vehículo o la información impresa en la tapa del tanque de combustible. La gasolina premium puede costar casi un dólar más por galón que la regular, por lo que elegir el combustible adecuado podría ayudarte a ahorrar bastante.

“En la mayoría de los motores, la gasolina de alto octanaje es simplemente un desperdicio de dinero”, dice Fisher.

Regular (87 octanos)

La mayoría de los motores modernos están diseñados para funcionar con gasolina regular, que es el combustible más económico y común en la mayoría de los estados. Independientemente del octanaje, la mayoría de la gasolina que se vende en Estados Unidos contiene un 10% de etanol, un aditivo elaborado con cultivos como el maíz y la caña de azúcar. También puedes encontrar E15 o 88 (15% de etanol), que se puede usar en la mayoría de los autos fabricados desde 2001, y E85 (85% de etanol), que solo se puede usar en vehículos “flex-fuel”. Consulta el manual del propietario para asegurarte.

Consejo del experto: Aunque el E15 y el E85 pueden costar menos, el etanol también contiene menos energía que la gasolina. Esto significa que las mezclas con más etanol reducen el rendimiento del combustible.

Intermedia (89 octanos)

Este combustible podría beneficiar solo a unos cuantos vehículos. En los demás casos, ahorra tu dinero. “Algunos conductores creen que usar gasolina de 89 octanos en un auto que solo requiere 87 es mejor para el motor”, dice Fisher. “Pero eso no es cierto”. Si quieres un combustible que realmente sea mejor para tu motor, busca la etiqueta Top Tier. Según un estudio de AAA, las gasolinas Top Tier contienen detergentes que ayudan a prevenir la acumulación de carbón, la cual puede afectar el desempeño y reducir el rendimiento del combustible con el tiempo.

Consejo del experto: Sin importar el octanaje, compra gasolina Top Tier. La mayoría de las principales gasolineras, como BP, Costco, Chevron, ExxonMobil y Shell, la ofrecen. Consulta CR.org/toptiergas para ver la lista completa.

Premium (91, 93 o 94 octanos)

“Hay una gran diferencia entre las palabras ‘recomendado’ y ‘requerido’”, dice Fisher. Si el manual del propietario o la tapa del tanque de combustible de tu vehículo indica que se recomienda gasolina premium, puedes usar gasolina de 87 octanos de forma segura para conducir a diario. Sin embargo, si tu auto indica que requiere gasolina premium, significa que el fabricante diseñó específicamente el motor para funcionar con combustible de mayor octanaje. Esto es más común en autos de lujo o alto rendimiento. En estos casos, no usar gasolina premium podría dañar el motor o anular la garantía.

Consejo del experto: Si piensas exigirle más a un auto para el que se recomienda gasolina premium—por ejemplo, al remolcar o conducir en las montañas o en condiciones de calor extremo—, llena el tanque con gasolina premium. Esto reducirá el riesgo de detonación en el motor.

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