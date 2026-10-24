Arrestan en Jalisco a ciudadano estadounidense buscado por homicidio y narcotráfico en California

Miguel Casillas, conocido como “Compa Mike 517”, fue detenido en el municipio de Zapopan, Jalisco, durante un operativo de seguridad coordinado con autoridades de Estados Unidos, debido a que cuenta con una orden de aprehensión en California por homicidio, intento de homicidio y delitos federales relacionados con drogas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre, de nacionalidad estadounidense y 36 años de edad, era considerado un objetivo prioritarioy era buscado por la justicia de San Diego, California.

La captura se realizó mediante un despliegue policial por tierra y aire en la zona poniente de Zapopan, donde se registró una importante movilización de elementos de seguridad.

Según los reportes, la detención fue resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad de Jalisco y el Servicio de Marshalls de Estados Unidos, que proporcionó información para ubicar al individuo.

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??? Capturaron en Zapopan, Jalisco, a Miguel Casillas, alias “Compa Mike 517”, quien contaba con una orden de aprehensión en San Diego, California, EE.UU., por homicidio y otros delitos pic.twitter.com/bdIbFy0PN2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 24, 2026

A partir de estos datos, los agentes realizaron labores de investigación para identificar los lugares que frecuentaba el sospechoso. La Unidad de Drones también participó en las tareas de vigilancia y localización.

Los oficiales ubicaron a Casillas y, tras interceptarlo, verificaron su identidad y confirmaron que correspondía a la persona requerida por las autoridades estadounidenses.

Los cargos que enfrenta en Estados Unidos

Las publicaciones señalan que Miguel Casillas contaba con una orden de aprehensión emitida en San Diego, California, desde junio de 2026, por su presunta participación en delitos de homicidio e intento de homicidio.

Asimismo, enfrenta cargos federales relacionados con delitos contra la salud. Los cargos por drogas fueron presentados en el Distrito Sur de Illinois, mientras que los requerimientos por homicidio corresponden a California.

Después de su detención, Casillas fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes para su eventual entrega a las autoridades estadounidenses.

Con esta captura, las autoridades de Jalisco reportaron un total de 20 objetivos prioritarios buscados por agencias estadounidenses detenidos en la entidad, en el marco de los mecanismos de cooperación e intercambio de información entre ambos países.

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