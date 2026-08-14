Capturan en Jalisco a fugitivo buscado en EE.UU. por homicidio y tortura

Elementos de la Policía de Jalisco capturaron en el municipio de Ameca a Jorge Luis Martínez, alias “El Coke”, un hombre de origen estadounidense que era buscado por autoridades de su país por su presunta responsabilidad en delitos como homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración.

De acuerdo con la información difundida por autoridades de Jalisco y retomada por medios locales, Martínez era considerado un objetivo prioritario del Servicio de Marshals de Estados Unidos y se encontraba prófugo desde septiembre de 2023.

Las investigaciones estadounidenses lo relacionan con el asesinato de una persona, a quien habría atacado con un arma punzocortante antes de deshacerse del cuerpo. También se le señala por otros delitos derivados del mismo caso.

La captura

La ubicación de “El Coke” fue posible mediante el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

En las labores de inteligencia participaron la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

? #Jalisco | Cayó “El Coke”, buscado desde 2023 por asesinato, tortura, mutilación, robo y conspiración. Jorge Luis Martínez fue ubicado en #Ameca y detenido durante un operativo en la colonia El Portezuelo.



? En el despliegue participaron el Escuadrón Aerotáctico Titán y el? — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 14, 2026

Con los datos obtenidos, las corporaciones establecieron que el fugitivo se ocultaba en Ameca y desplegaron un operativo para localizarlo.

Una vez corroborada su identidad, los agentes establecieron comunicación con el Servicio de Marshals y con el Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar los procedimientos correspondientes para su traslado a Estados Unidos.

Según la Secretaría de Seguridad de Jalisco, con esta detención suman ocho objetivos prioritarios buscados por autoridades estadounidenses que han sido localizados y aprehendidos en la entidad desde julio de 2025 mediante este esquema de colaboración.

La información disponible señala que el detenido quedó sujeto a los procedimientos migratorios correspondientes, mientras las autoridades estadounidenses avanzan en las gestiones para que responda ante la justicia de ese país.

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