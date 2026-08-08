Ciudadano estadounidense buscado por Interpol fue arrestado en Jalisco

Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron en Zapopan a Michael Alexander Tapia, alias “Lurch”, ciudadano estadounidense de 35 años que era buscado por la Interpol y contaba con una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

El operativo se realizó en un exclusivo fraccionamiento, donde agentes estatales localizaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las obtenidas durante las labores de inteligencia, según detallaron medios como el diario La Jornada.

La localización de Tapia fue posible mediante el intercambio de información entre la Inteligencia de la Policía de Jalisco y el U.S. Marshals Service, agencia federal estadounidense encargada de localizar y detener personas requeridas por la justicia.

Una vez corroborada su identidad, los agentes ejecutaron la orden de aprehensión vigente en su contra por delitos federales relacionados con posesión y tráfico de armas de fuego, así como posesión de cartuchos.

Capturan en #Zapopan a estadounidense buscado por Interpol



Michael A. Tapia, alias “Lurch”, fue detenido en Zapopan por la Policía de Jalisco. El ciudadano estadounidense era buscado por la Interpol y contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición por presuntos? pic.twitter.com/ivyK95CrTw — Israel Orozco (@IsraelOroozco) August 7, 2026

Una década como prófugo

Tapia fue declarado culpable en Illinois en 2016 por diversos delitos federales relacionados con armas de fuego. Tras quedar en libertad bajo fianza, no regresó a su domicilio el 28 de octubre de ese año, por lo que pasó a la condición de prófugo de la justicia estadounidense.

La ficha de búsqueda de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también señalaba antecedentes de vinculación con la pandilla Latin Kings, aunque las autoridades mexicanas no han informado si esa relación continuaba activa al momento de su detención.

La información de la ATF describía a Tapia con una estatura aproximada de dos metros y un peso cercano a los 102 kilogramos, además de tatuajes distintivos en las manos y los brazos. La ficha internacional fue utilizada para apoyar las labores de identificación y localización.

Tras ejecutar la orden de captura, las autoridades estatales notificaron a sus homólogos estadounidenses y entregaron al detenido a las instancias federales correspondientes para continuar con el procedimiento de extradición.

La captura de Tapia se suma a una serie de detenciones de fugitivos internacionales realizadas por corporaciones de seguridad de Jalisco durante los últimos meses.

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