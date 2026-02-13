Capturan en Tijuana a estadounidense buscado por doble homicidio en Massachusetts

Autoridades del estado de Baja California capturaron a un ciudadano estadounidense que contaba con una orden de aprehensión vigente por doble homicidio en Massachusetts.

El arresto fue realizado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en la ciudad de Tijuana, donde el criminal se ocultaba, según informaron medios locales como el semanario Zeta.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades recibieron información por parte de los Marshals de EE.UU. sobre Davinci Leonard, de 22 años, acusado de un doble homicidio, y a quien habían ubicado en un domicilio de la ciudad fronteriza.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron a un hombre que, al notar la presencia de los oficiales, arrojó al suelo una bolsa con marihuana.

Tras confirmar su identidad procedieron a su arresto y lo trasladaron a las instalaciones de la corporación para iniciar los trámites de traslado a territorio estadounidense.

Armado y peligroso

La policía de Massachusetts había anunciado la búsqueda de un joven de 22 años, posiblemente armado y peligroso, sospechoso de asesinar a dos adolescentes en el estacionamiento de un centro comercial.

Tymari Alberston, de 15 años, y Cevannah Alvarez, de 18, fueron las dos personas asesinadas afuera de un restaurante cerca del centro comercial Westgate, según informó en ese entonces el fiscal de distrito del condado de Plymouth, Timothy Cruz.

Davinci Leonard, de 22 años, fue identificado como el presunto tirador. “Nadie debe acercarse a él”, advirtió Cruz, y recomendó a cualquiera que vea a Leonard o sepa dónde está que llame al 1-800-KAPTURE (1-800-527-8873) para comunicarse con la policía.

