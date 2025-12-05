Un hombre de Kansas se hacía pasar por agente del FBI en Tijuana y fue detenido

Algunos ciudadanos estadounidenses que son buscados por las autoridades del país deciden cruzar la frontera mexicana para ocultarse y pasar desapercibidos, pero tarde o temprano caen en manos de las autoridades.

El caso más reciente es el de John Rockne Mendenhall, un hombre de 56 años originario de Kansas que fue detenido por agentes de policía en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con las autoridades estatales, el hombre fue detenido por oficiales de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana luego de que autoridades estadounidenses confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por robo con violencia, delitos contra la salud y fraude.

La captura ocurrió tras la planeación de un operativo coordinado entre la Dirección de Inteligencia, de Enlace Internacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Departamento de los U.S. Marshals.

El sospechoso, que utilizaba su falsa placa del FBI para evitar revisiones del lado mexicano, era buscado por las autoridades de Utah.

Autoridades estatales señalaron que, al tratarse de un ciudadano estadounidense, se verificó de inmediato su situación jurídica con los U.S. Marshals, quienes confirmaron que Mendenhall tenía una orden activa por tres delitos graves.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para los trámites de deportación o entrega a autoridades de Estados Unidos.

