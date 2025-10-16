Arrestan en Tijuana a un hombre acusado de matar a una abuela y sus dos perros en Washington

Un hombre buscado en Estados Unidos por el homicidio de una mujer y la muerte violenta de sus dos perros fue arrestado en Tijuana, informaron autoridades mexicanas.

José Jhovanni Quezada Cruz enfrenta cargos de homicidio en primer grado y dos cargos de crueldad animal en primer grado, con agravantes de violencia doméstica, por la muerte de Teena Ann Parise, quien fue hallada sin vida en mayo en su apartamento en Washington.

Quezada, quien compartía vivienda con la víctima y era padre de su nieta, huyó a México tras el crimen y fue captado cruzando la frontera en el cruce de San Ysidro, California, a bordo de una Dodge Caravan registrada a nombre de la hija de Parise.

La Policía Municipal de Tijuana detuvo a Quezada mientras conducía la misma camioneta, junto a otro hombre identificado como Guadalupe. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, el arresto ocurrió tras detectar una envoltura con droga en el interior del vehículo.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que Quezada era buscado por autoridades estadounidenses como principal sospechoso en el homicidio de Parise.

Cómo ocurrió el crimen

La policía de Union Gap acudió al apartamento de Parise tras reportes de vecinos que no la veían desde hacía varios días. Al llegar, los agentes encontraron una mecedora bloqueando la puerta principal, que no estaba cerrada con llave.

Dentro del apartamento localizaron el cuerpo de Parise en su cama, cubierto con una manta. A su lado, yacían muertos sus dos perros pequeños. Según la declaración jurada de causa probable, tanto la mujer como los animales presentaban heridas graves en la cabeza y murieron por golpes contundentes, al menos dos días antes del hallazgo.

Cámaras de seguridad captaron a Quezada cerrando el maletero del auto de Parise y nuevamente caminando por la zona horas después. Las cámaras Flock lo registraron conduciendo la camioneta en Sunnyside y después en el cruce fronterizo hacia México.

Vecinos dijeron a los detectives que Quezada y Parise habían tenido discusiones por dinero. La hija de la víctima declaró que su madre le había prestado $2,500 dólares a Quezada meses antes y que él no los había devuelto.

Quezada tiene un historial criminal en Estados Unidos que incluye cinco condenas por delitos graves, entre ellas tres por agresión en segundo grado, robo en segundo grado y allanamiento de morada.

Tras su detención, las autoridades de Baja California notificaron al gobierno estadounidense para coordinar el proceso de extradición de Quezada, quien era considerado prófugo internacional.

