Uno de los hombres más buscados por EE.UU. fue detenido en México

Gabriel “N”, identificado como uno de los criminales más buscados por las autoridades de Estados Unidos, fue detenido en Ometepec, Guerrero, durante un operativo conjunto encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en un mensaje en X, acompañado de imágenes del arresto.

“Fue detenido Gabriel ‘N’, quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos”, escribió el funcionario.

En un operativo realizado en Guerrero por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico, fue detenido Gabriel “N”, quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos al estar relacionado con un… pic.twitter.com/SJA0gfOx5x — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2025

El historial criminal del detenido combina violencia de género, delitos financieros y un feminicidio que lo colocaron bajo la mira de agencias internacionales.

Enfrenta cargos por los delitos mencionados, robo y disposición indebida de recursos y valores de clientes de instituciones de crédito, según detallaron autoridades mexicanas.

La operación se realizó con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), como parte de la cooperación bilateral en seguridad con el gobierno de Estados Unidos.

La captura

De acuerdo con el diario Milenio, se identificó que el sospechoso se movía regularmente en el municipio de Ometepec. Durante recorridos de vigilancia, los agentes ubicaron a un hombre que coincidía con sus características. Al marcarle el alto y confirmar su identidad, procedieron con su detención.

Las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre el feminicidio por el cual es requerido por el gobierno estadounidense, ni precisaron su presunta participación, pero este es uno de los delitos más graves que enfrenta en México.

Otros arrestos

La captura de Gabriel “N” se suma a otros operativos recientes, como la detención en Jalisco de Patrick “N” también buscado por autoridades estadounidenses, donde era requerido por su presunta responsabilidad en un ataque armado contra su expareja en California en 2013.

Fue localizado en la zona metropolitana de Guadalajara y puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación.

Sigue leyendo:

– Por qué se cree que uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI se oculta en la Ciudad de México.

– Un narcotraficante que se fugó de una prisión en Texas fue detenido en México.