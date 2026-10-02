Detienen en Jalisco a fugitivo estadounidense buscado desde 2022 por tráfico de drogas

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco detuvieron a Raúl Rubén Torres, ciudadano estadounidense requerido por autoridades de Estados Unidos por un delito relacionado con la distribución de drogas.

La captura ocurrió el 30 de septiembre, luego de labores de inteligencia e intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses. De acuerdo con los reportes, las investigaciones permitieron establecer que Torres frecuentaba distintas zonas del municipio de Tonalá.

En el operativo participaron elementos de la Comisaría de Inteligencia, la Unidad de Drones, la Policía Estatal Preventiva y el grupo especializado Jaguares, además del apoyo del escuadrón aerotáctico Titán.

Los agentes ubicaron a una persona cuyas características coincidían con las del objetivo y, tras verificar su identidad, confirmaron que existía una orden de aprehensión vigente emitida en Estados Unidos.

Según los reportes, la orden fue expedida en 2022 por el Tribunal Superior de San Diego, California, por el delito de distribución de sustancias controladas.

La Policía de Jalisco detuvo en Tonalá a Rubén Torres, ciudadano estadounidense requerido por Estados Unidos desde 1997 por distribución de drogas. El operativo contó con la participación de la unidad de Drones, la Policía Estatal Preventiva y el escuadrón Titán.

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Violó su libertad condicional

Información atribuida a autoridades estadounidenses señala que Torres había enfrentado previamente un proceso penal en ese país y que durante ese procedimiento se le colocó un brazalete electrónico como parte de su libertad condicional.

Posteriormente, presuntamente se retiró el dispositivo y se trasladó a México, donde permaneció hasta su localización en Jalisco.

Tras la detención, el ciudadano estadounidense fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para continuar con el procedimiento correspondiente ante el requerimiento de las autoridades estadounidenses.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que el operativo se realizó sin intercambio de disparos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, con esta captura suman 19 personas consideradas objetivos prioritarios por el FBI y otras agencias estadounidenses que han sido detenidas en territorio jalisciense durante la actual administración.

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