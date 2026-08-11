Capturan en Coahuila a un mexicano que era buscado en Dallas por el asesinato de una mujer

Jesús Dariel “N”, de 27 años y originario de Tlaxcala, fue detenido en el municipio de Nava, Coahuila, luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran como presunto responsable de la muerte de una mujer en Dallas, Texas.

El hombre fue localizado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila sobre la carretera federal 57, después de cruzar desde Eagle Pass, Texas, hacia Piedras Negras. De acuerdo con los reportes, pretendía continuar su trayecto hacia el sur del país, con destino a Tlaxcala.

La investigación en Estados Unidos se inició luego de un ataque registrado en el área de Lake Highlands, en Dallas.

Según la información difundida, la Policía de Dallas recibió una llamada de emergencia y acudió a un domicilio ubicado en el número 8300 de Skillman Street, donde encontró a Daisy Moctezuma, de 35 años, quien había sido atacada con un arma blanca y murió a consecuencia de las heridas.

En el mismo domicilio fueron agredidos dos menores de edad, quienes resultaron lesionados. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre su estado de salud. La investigación estadounidense continúa y no se ha establecido públicamente el móvil del ataque.

Tras el crimen, autoridades de Texas alertaron a sus homólogas mexicanas sobre la posible huida del sospechoso hacia México. Cámaras de los puentes internacionales habrían permitido identificar una camioneta Ford F-150 relacionada con su recorrido desde Eagle Pass hacia Piedras Negras.

Con esa información, elementos de la AIC desplegaron un operativo en la región norte de Coahuila y ubicaron el vehículo sobre la carretera federal 57, a la altura de Nava, donde procedieron a la detención de Jesús Dariel.

Durante la intervención también se detectaron drogas y un arma de fuego en el vehículo. Por estos hechos, el detenido quedó inicialmente sujeto a una investigación en territorio mexicano por delitos relacionados con la posesión de narcóticos con fines de comercio, cohecho y portación de armas.

Rogelio Gómez, coordinador de Ministerios Públicos, precisó que, antes de cualquier eventual entrega a las autoridades estadounidenses, deberá definirse la situación jurídica del detenido en México.

Además, explicó que una eventual entrega por el homicidio ocurrido en Dallas tendría que realizarse mediante los mecanismos legales de colaboración correspondientes, por lo que no se trata de una deportación inmediata.

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