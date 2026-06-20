Hombre acusado de matar a su esposa en la noche de bodas fue extraditado a EE.UU. tras pasar años prófugo en México

Un mexicano que estuvo prófugo durante más de una década antes de ser arrestado en su país natal el año pasado por presuntamente asesinar a su esposa en su noche de bodas en Illinois, fue extraditado a Estados Unidos, según informó el FBI.

Arnoldo Jiménez fue repatriado a EE.UU. más de un año después de su captura el 30 de enero de 2025 por autoridades mexicanas en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses en Monterrey, México.

Jiménez figuraba en la lista de los más buscados del FBI. Al momento de su detención, era el cuarto fugitivo más buscado en Estados Unidos.

“Nuestro personal logró traer de regreso a Estados Unidos al fugitivo más buscado del FBI, Arnoldo Jiménez”, declaró el FBI en un comunicado publicado en X.

Today marks an important milestone for #FBIChicago ? our personnel have successfully brought back @FBIMostWanted fugitive, Arnoldo Jimenez, from Mexico. The FBI thanks our partners at FBI Legat Mexico City, La Agencia de Investigación Criminal-INTERPOL, and Burbank Police? pic.twitter.com/zdFXAFMZ9S — FBI Chicago (@FBIChicago) June 18, 2026

“Sin importar cuánto tiempo haya transcurrido ni dónde se encuentre un criminal en el mundo, el FBI nunca cejará en su empeño por lograr justicia”.

Jiménez, de 42 años, supuestamente apuñaló fatalmente a Estrella Carrera, de 26 años, el 12 de mayo de 2012, el día después de su boda, según el FBI.

Se cree que el asesinato ocurrió dentro de su Maserati negro del año 2006.

Las autoridades dijeron que Jiménez luego arrastró el cuerpo de Carrera a su apartamento en Burbank, Illinois, donde lo dejó en una bañera. Más tarde fue encontrada con su vestido de novia todavía puesto.

Las autoridades no han revelado el móvil del asesinato ni la fecha de su primera comparecencia ante el tribunal.

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