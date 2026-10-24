VinFast busca ganar clientes en L.A. con una flota de 500 autos

Los autos eléctricos vietnamitas tendrán una nueva vitrina en las calles de Los Ángeles. Green SM comenzó a operar en Estados Unidos con 500 VinFast VF8, una flota con la que busca abrirse espacio en el competitivo negocio de los viajes por aplicación.

Lee también: Volkswagen ID.Buzz prepara su regreso a EE.UU. con menor precio

La propuesta tiene una diferencia importante frente a plataformas como Uber y Lyft. En lugar de depender de conductores independientes, Green SM es propietaria de sus vehículos y contrata personal de tiempo completo, capacitado por la propia compañía. El lanzamiento incluye 500 autos y la misma cantidad de conductores.

Puedes leer: El Blazer EV 2027 sube de precio y sus ventas se hunden

Cómo funciona el servicio de Green SM

Los pasajeros pueden solicitar un vehículo mediante la aplicación de la empresa, llamar por teléfono o detener uno en la calle, como harían con un taxi tradicional. El precio del viaje se calcula según la distancia y el tiempo del recorrido.

Para atraer a sus primeros clientes, Green SM ofrece a los nuevos usuarios un descuento del 50% en sus cinco primeros viajes. También incluye una membresía Green Pass gratuita, con 10 cupones mensuales que permiten ahorrar un 30% en los traslados.

La compañía llega a California después de acumular 850 millones de viajes en mercados de Europa y Asia. Sus vehículos de color cian buscan destacar visualmente en una ciudad donde la competencia por captar pasajeros es intensa.

VinFast VF8. Crédito: VinFast. Crédito: Cortesía

La apuesta por conductores profesionales y autos eléctricos

El modelo laboral es uno de los principales argumentos de Green SM. Mientras Uber y Lyft permiten que los conductores trabajen con vehículos propios o arrendados, la empresa vietnamita proporciona los autos y emplea directamente a sus choferes.

Hoang Thanh Hang, responsable de Green SM en Estados Unidos, destacó en un comunicado que la propuesta no se limita a utilizar vehículos sin emisiones, sino que también busca ofrecer una atención cuidada a los pasajeros.

La compañía tendrá que diferenciarse en un mercado donde ya compiten aplicaciones tradicionales y servicios de vehículos autónomos. Su apuesta combina una flota completamente eléctrica con conductores profesionales.

El VinFast VF8 busca conquistar a más usuarios

Los protagonistas de esta operación son los VinFast VF8, SUV eléctricos con capacidad para cinco pasajeros. Para VinFast, el servicio representa una oportunidad adicional de acercar sus vehículos al público estadounidense.

La marca ha tenido dificultades para consolidarse en ese mercado desde su llegada en 2023. Según las cifras incluidas en el material original, entre enero y julio de 2026 se registraron 389 vehículos VinFast en Estados Unidos, un volumen reducido frente al de fabricantes más establecidos.

VinFast VF8 eléctrico. Crédito: VinFast. Crédito: Cortesía

Los primeros VF8 recibieron críticas por aspectos como la suspensión, el comportamiento dinámico y los acabados. Aunque la empresa ha introducido mejoras en versiones posteriores, todavía necesita convencer a los compradores de que sus productos son una alternativa competitiva.

Cada viaje puede convertirse en una oportunidad de venta

La operación de Green SM podría ayudar a VinFast a superar una de las barreras habituales para una marca poco conocida, la falta de familiaridad de los consumidores con sus vehículos.

Quienes utilicen el servicio podrán conocer el VF8 en condiciones reales, comprobar su comodidad y hacerse una idea de su funcionamiento antes de considerar una compra. Esa exposición no garantiza mayores ventas, pero sí puede contribuir a que más personas reconozcan la marca.

Seguir leyendo:

El 83% de los españoles usa IA para decidir qué comprar

California permitirá devolver autos usados, pero hay un costo

Los autos compactos pierden espacio en el mercado estadounidense