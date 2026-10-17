Los autos compactos pierden espacio en el mercado estadounidense

Quien busque un auto pequeño y económico en Estados Unidos tiene cada vez menos alternativas entre las marcas locales.

Lee también: Estas son las fallas eléctricas que más pueden afectar tu auto

Los modelos que antes competían por consumo, precio y facilidad para estacionar han cedido terreno frente a vehículos más altos y espaciosos, una transformación que responde tanto a las preferencias de los compradores como a las estrategias de la industria.

Puedes leer: ¿Qué auto estadounidense elegir? Hay una opción para cada conductor

Las distancias entre ciudades, los viajes por carretera y la necesidad de transportar pasajeros, equipaje o equipos de trabajo ayudan a explicar la popularidad de las SUV y las pickups. Además, algunos conductores valoran la posición elevada al volante y la sensación de protección que ofrecen estos vehículos.

Los SUV compactos también han ganado terreno porque combinan una carrocería práctica, asientos traseros abatibles y una altura mayor que la de muchos sedanes. En ocasiones, su precio resulta similar al de un automóvil tradicional, lo que inclina la decisión de compra.

Fabricar autos pequeños ya no resulta tan atractivo

La rentabilidad es otro factor importante. Para los fabricantes, desarrollar modelos que respondan a las exigencias de seguridad, tecnología y emisiones implica costos que deben compensarse con las ventas.

Si los consumidores muestran mayor disposición a pagar por una SUV o una pickup, las marcas tienen incentivos para concentrar sus recursos en esas categorías. Así, varios autos pequeños desaparecieron de los catálogos mientras los crossovers ocuparon su lugar.

Referencia del Honda Fit. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Toyota, Honda y Kia mantienen alternativas

La oferta de autos compactos no ha desaparecido por completo. Fabricantes como Toyota, Honda, Kia y Hyundai todavía comercializan sedanes que buscan atraer a quienes priorizan el precio, el consumo y un formato más tradicional.

En cambio, la presencia de modelos compactos entre las marcas estadounidenses es mucho más limitada. Esto plantea una pregunta interesante sobre el futuro de la categoría, especialmente si una parte de los compradores vuelve a buscar vehículos más sencillos y económicos.

Por ahora, las SUV y las pickups dominan buena parte de la oferta, pero el espacio que conservan los sedanes demuestra que todavía existe público para los autos pequeños. Su regreso dependerá de que las marcas encuentren una oportunidad comercial para competir en precio, eficiencia y equipamiento.

Seguir leyendo:

Un Rivian R1S termina quemado y surge una advertencia al cargarlo

Tremendo: Tesla Model 3 y Model Y ya pueden dar energía a una vivienda

Nissan Frontier Pro 2027 llega a México, pero ¿irá a Estados Unidos?