Estas son las fallas eléctricas que más pueden afectar tu auto

Un auto puede funcionar perfectamente un día y al siguiente negarse a arrancar. Cuando aparecen esos problemas, la primera revisión debería concentrarse en el sistema eléctrico, porque una batería descargada, un cable flojo o una conexión deteriorada pueden generar síntomas muy parecidos a una avería mecánica.

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Si el motor gira con poca fuerza, se escuchan varios clics al intentar encenderlo o las luces pierden intensidad, la batería merece atención. Con el vehículo apagado, una medición cercana a 12,4 o 12,7 voltios suele indicar una carga adecuada. Si la cifra está bastante por debajo, puede estar descargada o acercándose al final de su vida útil.

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También conviene mirar los bornes. La acumulación de residuos blancos o verdosos aumenta la resistencia eléctrica y puede dificultar el arranque aunque la batería todavía tenga capacidad.

Cuando el alternador deja de hacer su trabajo

Otra situación bastante común aparece cuando el auto consigue arrancar, pero vuelve a quedarse sin batería poco después. En ese caso, el problema puede estar en el alternador, encargado de mantener cargado el acumulador mientras el motor funciona.

El Porsche Cayenne Coupe electric. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Con el vehículo encendido, el voltaje normalmente debería subir aproximadamente hasta 13,5 o 14,5 voltios. Una luz de batería encendida, faros que cambian de intensidad, accesorios que funcionan lentamente o ruidos provenientes de la zona de la correa también pueden ser señales de alerta.

Cambiar la batería sin revisar el sistema de carga puede terminar siendo dinero perdido si el alternador es el verdadero responsable.

El motor de arranque también puede fallar

Si la batería está en buenas condiciones y al girar la llave únicamente aparece un clic seco, hay que mirar hacia el motor de arranque o su solenoide.

Las fallas pueden aparecer de manera intermitente, incluso dependiendo de si el vehículo está frío o caliente.

Los cables principales y las conexiones a tierra también deben revisarse, porque una mala conexión puede producir exactamente el mismo comportamiento.

Range Rover Electric 2027. Crédito: Range Rover. Crédito: Cortesía

Fusibles y consumos que descargan el auto

Los problemas eléctricos no siempre están relacionados con componentes costosos. Un fusible quemado puede dejar sin funcionar las luces, el ventilador, la radio u otro sistema específico. Debe reemplazarse siempre por otro del mismo amperaje. Si vuelve a quemarse, existe probablemente un problema que necesita diagnóstico.

También está el consumo parasitario. Una luz que queda encendida, una alarma defectuosa o un equipo instalado posteriormente pueden seguir utilizando electricidad cuando el vehículo está apagado y terminar agotando la batería.

Sensores y conexiones tampoco se quedan atrás

Un conector oxidado, una tierra deficiente o un sensor que funciona de manera irregular pueden provocar desde una luz de check engine hasta fallas en el funcionamiento del motor.

El Range Rover Electric 2027. Crédito: Range Rover. Crédito: Cortesía

Las bobinas de encendido, por ejemplo, pueden generar tirones o fallos de combustión cuando presentan problemas. El cableado cercano a la batería, el motor y el chasis también merece una inspección cuando aparecen síntomas difíciles de explicar.

Revisar antes de comprar piezas

Antes de cambiar componentes al azar, resulta útil anotar cuándo aparece la falla. Saber si ocurre al arrancar en frío, después de varios días sin utilizar el auto, con determinados accesorios encendidos o únicamente cuando el motor está caliente puede darle al técnico una pista importante.

Una revisión básica de batería, conexiones, voltaje, fusibles y sistema de carga puede ahorrar tiempo y dinero. Si la medición de corriente o el diagnóstico eléctrico no resulta familiar, lo más recomendable es acudir a un taller especializado en lugar de sustituir piezas sin saber realmente cuál está fallando.

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