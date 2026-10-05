Aston Martin pone en pausa su salto al auto eléctrico hasta 2035

Aston Martin decidió tomarse con más calma su llegada al mercado de los vehículos eléctricos.

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La marca británica ya no apunta a 2030 para estrenar su primer modelo de batería y ahora contempla una ventana que podría llevar ese lanzamiento hasta 2033 o incluso 2035.

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La decisión no significa que el proyecto haya sido cancelado. La compañía prefiere esperar mientras observa cómo evolucionan las baterías, la demanda de los compradores y las exigencias regulatorias antes de comprometer una inversión de gran tamaño.

El Aston Martin DB12 S. Crédito: Aston Martin. Crédito: Cortesía

El eléctrico tendrá que esperar

Adrian Hallmark, director ejecutivo de Aston Martin, confirmó a Autocar que el primer eléctrico de la marca no llegará en el plazo que se había planteado anteriormente. La compañía tampoco ha fijado todavía un año concreto para su debut.

El cambio supone un nuevo ajuste en los planes. Bajo la dirección anterior, el modelo eléctrico había llegado a contemplarse para 2027. Después, la fecha se desplazó hacia 2030 y ahora vuelve a quedar más lejos.

Para un fabricante de bajo volumen, desarrollar una arquitectura eléctrica representa un esfuerzo financiero considerable. Por eso, Aston Martin está analizando con mayor cuidado cuándo tiene sentido dar ese paso.

Los V8 y V12 todavía tienen recorrido

Mientras llega ese momento, los motores de combustión seguirán teniendo un lugar importante en la gama. La marca trabaja para mantener sus V8 y V12 dentro de las futuras normas, apoyándose en diferentes soluciones de electrificación.

La hibridación aparece así como el puente elegido para reducir consumos y emisiones sin abandonar de inmediato los motores que forman parte de la identidad de sus deportivos y gran turismos.

Aston Martin Vantage yellow. Crédito: Aston Martin. Crédito: Cortesía

La estrategia podría incluir sistemas híbridos convencionales y tecnologías mild-hybrid, alternativas que permiten incorporar asistencia eléctrica sin recurrir necesariamente a las grandes baterías de un modelo totalmente eléctrico.

Lucid aporta tecnología eléctrica

Aston Martin tampoco parte completamente de cero en materia de electrificación. La compañía mantiene una alianza con Lucid, fabricante estadounidense especializado en vehículos eléctricos, que le proporciona tecnología y componentes para avanzar en este terreno.

Ese acuerdo permite a la firma británica reducir parte del esfuerzo necesario para desarrollar internamente toda una arquitectura eléctrica.

Por ahora, Aston Martin quiere mantener vivos sus motores de mayor cilindrada mientras utiliza la hibridación para adaptarse a las regulaciones y espera un escenario más favorable para lanzar su primer vehículo eléctrico.

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