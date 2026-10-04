El negocio de General Motors que Chevrolet casi nunca muestra

Chevrolet puede ser la cara más conocida de General Motors para millones de conductores, pero la compañía estadounidense tiene una operación que poco tiene que ver con las carreteras. Parte de su capacidad industrial también termina en proyectos relacionados con la defensa de Estados Unidos.

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El responsable de esta actividad es GM Defense, división de General Motors dedicada a desarrollar soluciones para aplicaciones militares. Su trabajo incluye movilidad especializada, ingeniería y fabricación de componentes destinados a equipos de defensa.

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Ahora, esa experiencia industrial está relacionada con Lockheed Martin y los interceptores PAC-3 MSE, utilizados por el sistema Patriot para responder ante amenazas aéreas.

La nueva Chevrolet Silverado 1500 2027. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

La experiencia de fabricar en grandes cantidades

General Motors no construye los interceptores completos. Su participación está enfocada en determinadas estructuras y carcasas que protegen los sistemas electrónicos instalados en estas unidades.

Para producirlas, la compañía puede aprovechar técnicas que forman parte de su experiencia en la industria automotriz, entre ellas la fundición de precisión y el mecanizado de metales resistentes.

La ventaja está en algo que GM conoce bastante bien. Sus instalaciones están preparadas para fabricar grandes cantidades de piezas bajo procesos estandarizados y con controles de calidad muy estrictos.

Esa capacidad puede resultar especialmente útil en defensa, donde aumentar la producción de determinados componentes puede convertirse en un reto importante.

La Chevrolet Spark EUV. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

General Motors ya conoce el mundo militar

La relación de GM con este sector tampoco apareció de la nada. La industria automotriz estadounidense ya tuvo un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial, cuando varios fabricantes transformaron sus líneas para producir vehículos, motores y otros equipos destinados a las fuerzas armadas.

Ahora, General Motors utiliza parte de ese conocimiento industrial en un mercado diferente al automotor. La operación permite aprovechar sus capacidades de ingeniería y manufactura en proyectos especializados sin que eso signifique abandonar la fabricación de vehículos.

GM Defense se convierte así en una pieza de una estrategia más amplia para llevar la tecnología y los procesos de la compañía a otras industrias.

Viene un nuevo capítulo de la Chevrolet Captiva. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Lockheed Martin busca aumentar su capacidad

La relación con Lockheed Martin también podría tener recorrido. La compañía de defensa contempla inversiones de entre $8,000 y $9,000 millones de dólares para ampliar su capacidad de producción en Estados Unidos.

Ese escenario puede generar espacio para nuevos proveedores y para empresas capaces de fabricar componentes complejos a gran escala.

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