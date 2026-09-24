Precio confirmado: Subaru Forester 2027 estrena su versión Wilderness Hybrid

Subaru quiere que el Forester 2027 sea mucho más que una actualización de rutina. La gran novedad de la gama es la llegada del Wilderness Hybrid, una combinación que hasta ahora no existía dentro de la familia de la marca y que lleva el sistema híbrido a una configuración preparada para terrenos difíciles.

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El nuevo modelo desarrolla 194 caballos de fuerza y conserva la conocida tracción integral simétrica de Subaru. También incorpora 9.3 pulgadas de distancia al suelo, neumáticos todoterreno Yokohama GEOLANDAR y el sistema X-MODE Dual-Mode, elementos que buscan mantener intacta la vocación aventurera de la versión Wilderness.

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Pero la renovación no se limita a esa variante. Subaru mantendrá un precio de entrada inferior a los $30,000 dólares para el Forester convencional, mientras amplía considerablemente la oferta híbrida.

La familia crece con nuevas combinaciones

El Forester 2027 estará disponible en las versiones de gasolina Base, Premium, Wilderness y Limited. Del lado híbrido aparecerán Premium Hybrid, Sport Hybrid, Wilderness Hybrid, Limited Hybrid y Touring Hybrid.

Al mismo tiempo, algunas configuraciones exclusivamente de gasolina salen de la oferta, entre ellas las versiones Sport, Sport Onyx Edition y Touring.

El Forester Base tendrá un precio inicial de $29,995 dólares, mientras que el Premium Hybrid partirá de $34,730 dólares. La gran novedad, el Wilderness Hybrid, comenzará en $40,495 dólares.

Más altura para salir del asfalto

La versión Wilderness Hybrid es la que concentra buena parte de las novedades. Además de sus 9.3 pulgadas de distancia al suelo, cuenta con tracción integral simétrica, X-MODE con dos modos y neumáticos diseñados para superficies todoterreno.

La idea de Subaru es combinar esas características con las ventajas del sistema híbrido, especialmente una mayor eficiencia frente al Wilderness equipado únicamente con motor de gasolina.

El resto de la familia tampoco parte de cero cuando se trata de capacidad. Todos los Forester 2027 ofrecen al menos 8.7 pulgadas de distancia al suelo, tracción integral y el sistema de asistencia al conductor EyeSight.

El Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Dos mecánicas para la misma familia

Las versiones tradicionales utilizan un motor Subaru Boxer de 2.5 litros con 180 caballos de fuerza. Todos los modelos recurren a una transmisión CVT Lineartronic.

Los híbridos emplean una evolución del Boxer de 2.5 litros con ciclo Atkinson/Miller, acompañado por motores eléctricos y una batería de iones de litio de alta capacidad. El conjunto entrega los 194 caballos de fuerza anunciados por Subaru.

La marca también apuesta por mantener una buena carga tecnológica en toda la gama. Una pantalla multimedia de 11.6 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, forma parte del equipamiento de los modelos Forester.

El cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas viene de serie en el Wilderness y en todas las versiones híbridas, incluida la nueva Wilderness Hybrid.

Subaru Forester Wilderness Hybrid 2027. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

El precio sigue siendo una de sus claves

Con el Forester 2027, Subaru mantiene una puerta de entrada de $29,995 dólares y amplía las posibilidades para quienes buscan electrificación sin renunciar a la tracción integral.

La llegada del Wilderness Hybrid resulta especialmente llamativa porque combina dos conceptos que hasta ahora estaban separados dentro de la gama. Por un lado está la eficiencia del sistema híbrido y, por otro, una configuración pensada para caminos más exigentes.

El resultado es un Forester que no abandona su perfil aventurero, pero ahora ofrece una alternativa híbrida también para quienes quieren salir del asfalto sin quedarse únicamente con las versiones de gasolina.

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