Oficial: el Nissan Skyline volverá en diciembre de 2026

El nombre Skyline volverá a ocupar un lugar importante en la gama de Nissan. La marca japonesa prepara el estreno de la nueva generación para diciembre de 2026, en un proyecto que busca recuperar parte del carácter deportivo asociado con este modelo.

Lee también: Rolls-Royce crea un Phantom único inspirado en un colibrí

La futura entrega será la número 14 de la historia del Skyline y llevará internamente el código V38.

Puedes leer: BYD presenta un camión eléctrico que pone contra las cuerdas al Tesla Semi

Su desarrollo también representa un cambio en la manera en que Nissan está creando sus nuevos vehículos, con procesos más cortos y un mayor uso de herramientas digitales.

Un desarrollo mucho más rápido

Uno de los datos más llamativos del proyecto está precisamente detrás del auto. Nissan habría conseguido reducir el desarrollo del Skyline a unos 26 meses, aproximadamente la mitad del tiempo utilizado para crear la generación anterior.

El Nissan Skyline. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

La compañía recurrió a herramientas digitales y generative AI para acelerar diferentes etapas del diseño y la ingeniería. La intención es llevar este método a otros proyectos de la marca y reducir los tiempos necesarios para poner nuevos modelos en el mercado.

El resultado será un Skyline que, además de recuperar un nombre conocido, servirá como muestra de esa nueva estrategia de desarrollo.

Nissan todavía guarda las principales cartas

Por ahora, la información oficial es bastante limitada. Nissan ha confirmado que el nuevo Skyline será un sedán deportivo con motor de combustión, pero todavía no ha revelado datos concretos sobre potencia, transmisión o configuración mecánica.

Entre las posibilidades que circulan aparecen un V6, tracción trasera e incluso una caja manual. Sin embargo, esos elementos continúan siendo rumores y no forman parte de las especificaciones confirmadas por la marca.

El objetivo parece estar más relacionado con recuperar el carácter emocional del modelo que con convertirlo simplemente en otro sedán dentro de la gama.

El Nissan Leaf Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

El Skyline podría abrirle la puerta a Infiniti

El proyecto también tendría consecuencias dentro de Infiniti. La nueva arquitectura podría servir como punto de partida para el reemplazo del Q50, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre ese modelo ni sobre un supuesto lanzamiento para 2028.

Por ahora, el dato concreto es la fecha del Skyline. Su presentación está prevista para diciembre de 2026, en un momento especialmente significativo para los seguidores de Nissan.

El estreno, además, coincidirá en fechas con el Nismo Festival de Fuji Speedway, programado para el 6 de diciembre. Nissan no ha confirmado que el evento vaya a ser el escenario de presentación, pero la cercanía de ambas fechas ya genera expectativa entre los aficionados.

Después de más de una década desde la llegada del V37 en Japón, el Skyline V38 tendrá la tarea de demostrar que el nombre todavía puede combinar tradición deportiva con la nueva forma de desarrollar autos que Nissan quiere implementar.

Seguir leyendo:

Chevrolet Silverado y GMC Sierra recuperan los grandes V8 de GM

Audi A4 e-tron se retrasa y ahora llegaría en 2029

Dealer de EE.UU. admite vender airbags falsificados de Honda