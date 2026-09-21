BYD presenta un camión eléctrico que pone contra las cuerdas al Tesla Semi

El transporte pesado eléctrico acaba de sumar un competidor que llega con números bastante serios. BYD presentó en Hannover el ETT 44, un tractocamión que apuesta por una enorme batería, mucha potencia y tiempos de carga pensados para reducir al máximo las paradas en carretera.

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El modelo chino puede entregar hasta 1,006 caballos de fuerza y ofrece dos configuraciones de batería Blade con tecnología LFP.

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La más grande alcanza 651 kWh y promete hasta 600 kilómetros de autonomía, mientras que la opción de 434 kWh llega hasta 400 kilómetros.

La carga es uno de sus grandes argumentos

BYD puso especial atención en el tiempo que necesita el ETT 44 para volver a la carretera. La versión de 434 kWh admite cargas de hasta 950 kW, mientras que la batería de mayor capacidad puede recibir hasta 1,500 kW mediante infraestructura compatible con el estándar MCS.

La compañía asegura que ambas versiones pueden pasar del 20% al 80% de carga en aproximadamente 20 minutos. Para una empresa de transporte, reducir ese tiempo puede ser tan importante como aumentar la autonomía, especialmente cuando las pausas del conductor pueden aprovecharse para recuperar energía.

El Tesla Semi europeo, por su parte, anuncia hasta 550 kilómetros de autonomía y admite una potencia máxima de carga de 800 kW.

Un gigante pensado para largas rutas

El ETT 44 tiene una configuración 4×2 y mide 6,4 metros de largo, 2,53 metros de ancho y 3,82 metros de alto. La unidad presentada incorpora una cabina dormitorio de techo alto y diferentes elementos aerodinámicos para mejorar su comportamiento en carretera.

BYD ETT 44. Crédito: BYD. Crédito: Cortesía

En el interior hay una pantalla multimedia de 12,8 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, controles físicos y cámaras que sustituyen los espejos tradicionales. Detrás de los asientos también hay una cama y espacios destinados al almacenamiento.

Su peso en vacío se encuentra entre 10,950 y 11,140 kilogramos, dependiendo de la configuración, mientras que el peso bruto vehicular llega a 20 toneladas. Con el remolque, el conjunto puede alcanzar las 44 toneladas bajo la normativa europea.

El Tesla Semi, cerca de llegar a Europa. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

BYD apuesta fuerte por la autonomía

Además de sus cifras de potencia y carga, BYD ofrece suspensión neumática y diferentes asistentes de conducción. La marca también asegura que el modelo puede operar con hasta 65 toneladas de peso combinado en determinadas condiciones.

La batería tendrá una garantía de 10 años o 1,2 millones de kilómetros, un dato especialmente relevante para un vehículo pensado para trabajar durante largas jornadas y recorrer grandes distancias.

BYD todavía no ha revelado cuánto costará el ETT 44, pero ya adelantó que su llegada a las carreteras europeas está prevista para los próximos meses.

Con sus 1,006 caballos de fuerza, hasta 600 kilómetros de autonomía y una carga de 1,500 kW, el nuevo camión llega con argumentos suficientes para entrar de lleno en la pelea por el transporte pesado eléctrico, apuntando directamente al Tesla Semi.

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